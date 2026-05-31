Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.17
X
10.50
П2
19.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:30
США
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.39
П2
2.62
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2

Сафонов не вошел в символическую сборную сезона в ЛЧ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не вошел в символическую сборную сезона в Лиге чемпионов, опубликованную на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В субботу «Пари Сен-Жермен» в Будапеште обыграл английский «Арсенал» (1:1, 4:3 — по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком. Россиянин стал основным вратарем команды в декабре.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

вратарь: Давид Райя («Арсенал»);

защитники: Маркиньос, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Габриэл («Арсенал»);

полузащитники: Витинья, Хвича Кварацхелия (оба — «ПСЖ»), Майкл Олисе («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»);

нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ»), Гарри Кейн («Бавария»).

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше