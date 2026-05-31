Сафонов не вошел в символическую сборную сезона в ЛЧ

В субботу «Пари Сен-Жермен» в Будапеште обыграл английский «Арсенал» (1:1, 4:3 — по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком. Россиянин стал основным вратарем команды в декабре.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
вратарь: Давид Райя («Арсенал»);
защитники: Маркиньос, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Габриэл («Арсенал»);
полузащитники: Витинья, Хвича Кварацхелия (оба — «ПСЖ»), Майкл Олисе («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»);
нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ»), Гарри Кейн («Бавария»).