«Турбулентность ясного неба». Колонка Казанского — о своей комментаторской работе на финале ЛЧ

На следующий день на стадион приходишь уже как домой. Знакомые лица и обстоятельства мест. На нашем языке этот день называется «матчдэй минус один». Он особенный. В этот «минус один» команды проводят открытые тренировки и пресс-конференции. Сначала два игрока, потом тренер. И гурьбой на поле. Я прекрасно помню те времена, когда открывали только 15 минут. Футболисты собирались в кружок в центре поля, минут десять говорили с тренером, а потом бегали по кругу. Все. С вас хватит. К счастью, уже давно никто вот так не закрывается. Потому что за день до Финала чему-то новому игроков не научишь. Так какой смысл?