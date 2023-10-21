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14:08 (мск), источник: ТАСС

Футболист Захарян впервые вошел в стартовый состав «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник в субботу примет участие в матче чемпионата Испании против «Мальорки».

Реал Сосьедад
МальоркаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба клуба "Реал Сосьедад"

ТАСС, 21 октября. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые включен в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает пресс-служба «Реал Сосьедад».

В матче десятого тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» примет «Мальорку». Встреча начнется в 15:00 мск.

Захаряну 20 лет, он перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа 2023 года. В составе команды он провел четыре матча в чемпионате Испании и пока не записал на свой счет результативных действий.

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