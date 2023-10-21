Футболист Захарян впервые вошел в стартовый состав «Реал Сосьедад»

ТАСС, 21 октября. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые включен в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает пресс-служба «Реал Сосьедад».

Захаряну 20 лет, он перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа 2023 года. В составе команды он провел четыре матча в чемпионате Испании и пока не записал на свой счет результативных действий.