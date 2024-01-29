«МЮ» пришлось помучиться с клубом четвертого дивизиона, Зоммер вернул «Интеру» лидерство, «Боруссия» взлетела в топ-4

Англия: конец засухи Антони

Ньюпорт Каунти — Манчестер Юнайтед — 2:4

«МЮ» и банальная победа — это точно не про команду Эрика тен Хага образца нынешнего сезона. Даже если речь идет о встрече с коллективом из четвертого дивизиона, и фаворит ведет с перевесом в два мяча к 13-й минуте. «Ньюпорт» их отыграл, приведя своих болельщиков в восторг крутым дальним ударом и классической фланговой атакой, которая поставил в тупик оборону «красных дьяволов». Со времен ухода из клуба Алекса Фергюсона в противостоянии с соперником такого уровня подобное случилось впервые.

Но до позора дело все же не дошло, а невероятная активность Антони, который некоторое время потратил на решение личных проблем, все же принесла фавориту результат. Не забивавший на протяжении 32 матчей бразилец нанес шесть ударов, и победным оказалось добивание после того, как Шоу направил мяч в штангу. А потом уже хозяев добил Хейлунн. Если не случится переигровок, «МЮ» осталось четыре шага до трофея, завоевание которого может скрасить этот кошмарный для клуба сезон.

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Испания: «Атлетико догнал “Барселону”

Футбол Испания 2023/2024 Тур 22, 28.01.2024, 16:00 Сельта 0 Жирона 1

В Виго у “Жироны” возникли серьезные сложности. Да, в середине первого тайма Порту открыл счет, и другие шансы у каталонцев тоже были, но “Сельта” в атаке была гораздо опаснее. В первые 45 минут галисийцы отметились попаданием Странда-Ларсена в перекладину и двумя не использованными выходами Дувикаса один на один. Однако во втором тайме команда Рафаэля Бенитеса была не столь настырна. Словно потеряла веру в успех, в очередной раз не сумев пробить Гассанигу. “Жироне” же уверенности не занимать, и меньше чем через сутки она снова обошла “Реал”. Правда, для возвращения полноценного лидерства у мадридцев есть отложенная игра.

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Футбол Испания 2023/2024 Тур 22, 28.01.2024, 23:00 Атлетико 2 Валенсия 0

Бывший игрок «Валенсии» Рубен Бараха при весьма ограниченных ресурсах превратил пребывающих в перманентном кризисе «летучих мышей» в конкурентоспособную команду. Четыре очка отставания от замыкающего еврокубковую шестерку «Реал Сосьедад» — совсем немного. И в Мадриде валенсийцы смотрелись достойно, но все же им не удалось ничего противопоставить гению Гризманна. На пятой добавленной к первому тайму минуте француз со своей половины поля запустил мяч за спины защитникам и организовал выход Самуэла Лино один на один. А в начале второго тайма Депай вылетел на кросс Молины. Голландец, у которого проблемы с игровой практикой, очень эффективен. В пяти последних матчах у него четыре гола и результативная передача, а команда Диего Симеоне вернулась в первую четверку, догнав по очкам «Барселону».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AoQgTmt0IU0" title="Атлетико Мадрид — Валенсия | Ла Лига. Обзор матча 22 тура" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Италия: отмененный чудо-гол

Футбол Италия 2023/2024 Тур 22, 28.01.2024, 20:00 Лацио 0 Наполи 0

В первом круге кошмарно начавший сезон «Лацио» привез из Неаполя три очка, и с тех пор поменялось многое. От чемпионского лоска «Наполи» остались только воспоминания, а выправившие ситуацию римляне в числе претендентов на путевку в следующую Лигу чемпионов. Неаполитанцы тоже не так уж далеко отстали от топ-4, поэтому игра ожидалась интересная. Любопытно же было — нарушится ли традиция, согласно которой в четырех последних матчах этих команд выигрывали гости?

В итоге победа — на радость конкурентам — не досталась никому. А статистика игры получилась красноречивой. Речь о точности ударов, которая оказалась кошмарной. «Наполи» так ни разу и не попал в створ, что случилось лишь третий раз с момента возвращения южан в серию А. «Лацио» же отметился одним попаданием в цель. И еще лишился из-за офсайда одного из самых красивых голов сезона. Увы, принявший мяч на грудь и отправивший его в сетку ударом через себя Кастельянос в момент передачи партнера забрался за спины защитникам гостей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N1Kn7JWrpJI" title="LAZIO-NAPOLI 0-0 | HIGHLIGHTS | No goals at the Olimpico | Serie A 2023/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 22, 28.01.2024, 22:45 Фиорентина 0 Интер 1

«Интер» воспользовался субботней осечкой «Ювентуса» и вернулся на первое место, но какой ценой была добыта эта победа! Это только казалось, что все будет просто, когда Лаутаро Мартинес шикарно пробил головой при подаче углового. Дальше все складывалось гораздо сложнее, а сохранить минимальное преимущество нерадзурри смогли максимально драматичным способом.

Безупречно сыгравший Зоммер поставил свою команду на грань потери очков, а в итоге повторил субботний номер бывшего одноклубника по «Баварии» Нойера. Швейцарец тоже очень агрессивно сыграл на выходе и вместо мяча попал кулаком в лицо сопернику. Однако вратарь сам сломал и сам починил, забрав мяч после неудачного удара с «точки» в исполнении Нико Гонсалеса.

«Интер» выше «Юве» на одно очко, но сыграл на один матч меньше. По сути, чемпионская интрига может умереть через неделю, когда туринцы приедут в Милан. Стоит также добавить, что воскресные результаты оказались в пользу «Аталанты». Команда Алексея Миранчука закрепилась в топ-4 после потерь «Лацио» и «Фиорентины».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ofwqbb7mXmg" title="FIORENTINA-INTER 0-1 | HIGHLIGHTS | Lautaro header secure Inter win in Florence | Serie A 2023/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Германия: Фюллькруг — как Клозе

Футбол Германия 2023/2024 Тур 19, 28.01.2024, 19:30 Боруссия Д 3 Бохум 1

Как за три тура ликвидировать отставание в семь очков? Обычно рассуждать об этом можно сугубо теоретически, но дортмундская «Боруссия» показала, что это отнюдь не фантастический сценарий. Впрочем, в данной конкретной ситуации сойтись должно было многое, ведь у «шмелей» был не один конкурент, а два. И они, конечно, серьезно помогли. В трех январский турах «Лейпциг» и «Штутгарт» потерпели пять поражений на двоих, причем «швабы» обыграли как раз «быков».

Но, естественно, «Боруссии» нужно было сделать все, от себя зависящее, и с этим проблем не возникло. Команда Эдина Терзича с начала года только побеждает, а очередной ее жертвой стал «Бохум». Причем гости при счете 1:0 заставили Шлоттербека отправить мяч в собственные ворота, а при 1:1 несколько раз прилично напрягли Кобеля. Вот только сдержать Фюллькруга «Бохуму» не удалось. Реализовав два пенальти и забив победный мяч с подачи Забитцера, форвард сделал хет-трик уже в третьей команде бундеслиги (ранее в «Ганновере» и «Вердере»). В XXI веке подобное удавалось еще двум игрокам — Мирославу Клозе и Марио Гомесу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ASHXpkQ-HCU" title="Hat-Trick Hero Füllkrug | Borussia Dortmund - VfL Bochum 3-1 | Highlights | MD 19 – Bundesliga 23/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Франция: крутой «Брест»

Футбол Франция 2023/2024 Тур 19, 28.01.2024, 22:45 ПСЖ 2 Брест 2

Забравшийся в первую тройку сенсационный «Брест» на «Парк де Пренс» доказал неслучайность своих успехов. Команда, идущая по графику, который обычно гарантирует на финише место в тройке призеров, не сломалась даже при отставании в два мяча. А как ярко «Брест» спас игру! Оборона «ПСЖ» проспала рывок Перейры Лаже под передачу Сатриано, и португалец шокировал Доннарумму изящным ударом пяткой. Эта красота принесла «Бресту» преимущество в одно очко над идущим четвертым «Монако». Парижане же завершали игру в меньшинстве из-за двух предупреждений Баркола в компенсированное время.

Статистика дня

4 пенальти не реализовано в текущем туре чемпионата Италии, что является повторением худшего показателя за последние двадцать сезонов.

5 лет не забивал в Кубке Англии защитник «Ливерпуля» ван Дейк.

8 матчей подряд не может победить на своем поле «Севилья» (=5−3). Это повторение худшей серии андалусийцев в испанском чемпионате 1965 года.

9 лет и 127 дней разделили два голевых дубля форварда «Гавра» Андре Айю в лиге 1.

50 мячей забил в ла лиге нападающий «Осасуны» Будимир. Он стал четвертым хорватом, добравшимся до данной отметки.