Обвинения в насилии, курортные романы и особняки за миллионы долларов. Как и с кем отдыхает Криштиану Роналду?

Источник: Соцсети

С любимым рай и на частном острове

В марте весь мир облетели снимки довольного Криштиану Роналду, который проводит очередной роскошный отпуск с 30-летней пассией Джорджиной Родригес и детьми на частном острове в Саудовской Аравии.

На фотографиях радостная аргентинская модель обнимает отца своих детей и хвастается шикарным телосложением в сверкающем зеленом бикини с глубоким декольте. Криштиану, который ведет свои соцсети с особым самолюбованием, выложил фото пресса на солнечном побережье курорта Сент-Реджис, остров Уммахат.

Еще несколько лет назад Роналду выбирал для отдыха принципиально другие места — изобилующие вечеринками и развлечениями. Он часто летал домой на остров Мадейра, отправлялся с друзьями на шумную Ибицу или плавал вдоль Лазурного Берега Франции. Но с возрастом вкусы 39-летнего футболиста изменились. Теперь остепенившийся спортсмен предпочитает бесконечным холостяцким приключениям тихий семейный отдых у моря.

Поэтому лента спортсмена в соцсетях пестрит счастливыми детскими лицами. «Подзарядка в Саудовской Аравии», — скромно подписал недавние фотографии с семьей футболист.

От прежнего образа жизни у Роналду осталось лишь одно — привычка тратить баснословные суммы денег на отели, виллы и яхты. По подсчетам Page Six, номера категорий «стандарт» и «люкс» или отдельные виллы на «ультрачастном» ближневосточном курорте St. Regis Red Sea Resort стоят до 7,1 тысячи долларов (около 660 тысяч рублей) за ночь — в зависимости от планировки.

Попасть туда можно только на частном катере или гидросамолете. К слову, частный катер у Роналду имеется: он приобрел его в 2022 году, чтобы не приходилось каждый сезон брать судно в аренду.

$ 7100 стоит ночь на вилле на курорте St. Regis Red Sea Resort.

Чета Роналду и Родригес выбрала для своего отдыха на саудовском курорте размещение премиум-класса. Джорджина позволила фанатам заглянуть в их уютное гнездышко на берегу моря. На фотографиях в ее соцсетях арендованная вилла выглядит роскошно, в ее внутреннем дворе есть сад и личный бассейн. «Близко к раю», — подписала снимки модель.

Любуясь фотографиями звезды футбола, поклонники даже предположили, что на этом курорте пара черпает вдохновение для создания собственного отеля, строительство которого уже ведется в Саудовской Аравии. Все гостиницы Роналду носят название Pestana CR7, где цифра 7 отсылает особо внимательных фанатов к номеру, под которым футболист выходил на поле большую часть карьеры. Pestana CR7 уже успешно работают в нескольких странах, в том числе в Португалии, Марокко и США.

Охранники-спецназовцы и Bugatti за два миллиона долларов

Спортсмен всегда отдыхает с размахом, не стесняясь показывать свое богатство публике. Поэтому каждая его поездка во всех деталях анализируется прессой, журналисты добывают информацию о стоимости отелей, перелетов, ужинов в ресторанах и обсуждают причудливые привычки богача. Одна из таковых — повсюду возить с собой свои дорогостоящие автомобили.

Так, в 2022 году, как раз перед вступлением в силу контракта с саудовским клубом «Аль-Наср», футболист выкроил время на очередной летний отдых на Майорке.

На Балеарские острова Криштиану прибыл на частном самолете Gulfstream G200 стоимостью 23 миллиона долларов. Воздушное судно может двигаться со скоростью 900 километров в час и вмещает до десяти человек. Позже футболист посчитал самолет слишком маленьким для своих путешествий и продал его.

Приземлившись на Майорке, Роналду сел на свою итальянскую суперъяхту Azimut Grande стоимостью 6,9 миллиона долларов (около 640 миллионов рублей) с роскошными каютами и шестью ванными комнатами. А чтобы исследовать остров, он привез с собой автомобиль Bugatti Veyron за два миллиона долларов (184 миллиона рублей). Однако любимая игрушка Роналду домой не вернулась.

Дело в том, что помимо возлюбленной и детей футболиста почти в каждой поездке сопровождают охранники-близнецы, которые в полной мере наслаждаются богатой жизнью босса.

Прежде жизнь близнецов Серхио и Хорхе Рамальейру была куда менее безмятежной: они служили в элитном подразделении спецназа в Афганистане. Но после отставки их нанял португальский футболист, который теперь щедро позволяет бывшим солдатам пользоваться своим богатством.

Рамальейру плавают с ним на яхтах, летают на частных самолетах и катаются на его дорогих машинах. Одна из них, та самая Bugatti Veyron, была разбита во время отдыха на Майорке. За рулем автомобиля находился один из охранников-близнецов. Он въехал в бетонную стену, но сам остался цел и ухитрился никого не травмировать. Расстраиваться из-за разбившейся машины никто не стал — спортсмен решил не дожидаться полиции и отправился изучать остров на другом автомобиле.

Поврежденный Bugatti потом увезли на эвакуаторе, накрыв синим брезентом. Но это не помешало любопытным местным жителям сфотографироваться на фоне известной машины Роналду. По данным The Sun, охранник полностью взял на себя ответственность за причиненный ущерб, но выплатил ли он боссу компенсацию — неизвестно.

Отдых по цене сотен квартир в Москве

Отпуск Роналду в 2022 году в СМИ прозвали «экстравагантно дорогим». И немудрено, ведь на одни только товары для дома ушло 14 тысяч евро (1,3 миллиона рублей). Хотя их вилла была полностью обустроена, Родригес дополнительно приобрела на эту сумму полотенца, простыни и другие предметы обихода.

Всего спортсмен потратил на свой отпуск 30 миллионов евро за год, что по нынешнему курсу составляет баснословные три миллиарда рублей. За эту сумму можно приобрести с полтысячи небольших квартир в Москве.

€ 30 млн потратил Криштиану Роналду на отдых в 2022 году.

Однако щедр Роналду не только по отношению к себе и своим близким. В 2015 году футболист был шафером на свадьбе своего агента Жорже Мендеса и сделал ему соответствующий этой важной миссии подарок — греческий остров. Точная стоимость подарка неизвестна, но цена таких островов в Греции колеблется от 3 до 50 миллионов евро.

И хотя себе остров Роналду все еще не приобрел, для отдыха он выбирает лучшие резиденции мира. Летом 2023 года звезда «Аль-Насра» арендовал особняк на Сардинии за 98 тысяч долларов в неделю примерно на 15 дней. Отдыхал он там вместе с Джорджиной. Дом имел девять ванных комнат, семь спален, турецкую баню, джакузи, бассейн, вертолетную площадку, теннисный корт и личный пляж.

Этим же летом Роналду опубликовал в социальных сетях кадры с совместного отдыха и взбудоражил фанатов накрашенными ногтями на пальцах ног. Внимательные поклонники сразу обратили внимание на педикюр. Однако необычному фото быстро нашлось объяснение. По информации источника Bild, спортсмены красят ногти, чтобы защититься от грибка и других бактерий.

Скандалы, насилие и слухи о гомосексуализме

Как почти любой богатый человек, на которого свалилось огромное состояние, Роналду выбирал себе в партнерши исключительно красоток модельной внешности.

В молодости он то и дело знакомился с известными супермоделями и актрисами. В их числе были Нереида Гальярдо, Литиция Филиппи и даже светская львица Пэрис Хилтон. А с 2000 по 2015 год футболист состоял в крепких отношениях с российской моделью Ириной Шейк, проведенное с которой время позже назвал «бесполезным».

После расставания с россиянкой Роналду внезапно оказался в центре секс-скандала. Как сообщал The Sun, в 2016 году легендарный футболист часто ездил отдыхать в Марокко, и якобы причиной этого было желание провести время со своим возлюбленным по имени Хари. Фотографии с незнакомым парнем звезда публиковал в соцсетях, хвастаясь роскошными ужинами при свечах и отдыхом у бассейна.

Журналисты заподозрили пару в романе, заявив, что Криштиану летает по несколько раз в неделю в Марокко ради «обнимашек» с любимым. Сам он никак не комментировал слухи, хотя шутил в соцсетях, что женится на Хари. Но это далеко не самый громкий скандал с участием португальца.

В 2018 году СМИ потрясла новость о том, что Роналду якобы изнасиловал девушку в Лас-Вегасе. Американка Кэтрин Майорга, которой на момент предполагаемого преступления было 25 лет, заявила, что агенты футболиста заставили ее подписать мировое соглашение и предложили компенсацию за молчание. Деньги пострадавшая взяла, объяснив потом, что сделала это из страха. Но спустя десять лет после случившегося решила пролить свет на преступление.

Пути начинающей модели и на тот момент мультимиллионера пересеклись в июне 2009 года. Она работала в ночном клубе Rain в отеле Palms Casino Resort, заманивая гостей в заведение. Роналду и Майорга вместе провели время на вечеринке, а потом отправились в пентхаус спортсмена, где он якобы подверг новую знакомую сексуальному насилию.

По данным Der Spiegel, Майорга активно сопротивлялась и пыталась остановить Роналду, но он ее не слушал. При этом, по словам девушки, насильник смотрел на нее виноватым взглядом и все время спрашивал, не больно ли ей. Футболист упорно отвергал обвинения, но на фоне расследований журналистов и заявлений пострадавшей его слова показались фанатам недостаточно убедительными. Полиция закрыла дело из-за недостаточной доказательной базы, однако репутация звезды спорта все же была подпорчена.

Исключение для исключительного футболиста

Несмотря на подозрения в насилии и гомосексуализме, сейчас Роналду счастлив в отношениях с Родригес и воспитывает пятерых детей. Пара познакомилась в магазине Gucci в Мадриде, в котором будущая модель работала продавцом. Мимолетная встреча оказалась судьбоносной: по словам футболиста, забыть девушку он не мог.

В конце 2022 года, подписав контракт с саудовским клубом, Криштиану и его семейство переехали в Саудовскую Аравию. Там для четы создали лучшие условия для жизни. В первую очередь их освободили от действия закона, который запрещает проживание под одной крышей людям, не состоящим в браке.

Впрочем, несмотря на отсутствие штампа в паспорте, Криштиану, как настоящий мужчина, позаботился о том, чтобы Джорджина чувствовала себя в безопасности. Если вдруг пара расстанется, Джорджина будет обеспечена до конца жизни, говорится в подписанном ими контракте.