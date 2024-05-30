«Минск» и «Шахтер» сыграли вничью в поединке чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня в первой встрече 11-го тура минчане на поле столичного СОК «Олимпийский» разошлись миром с еще одним аутсайдером турнира солигорским «Шахтером» — 0:0. «Минск» остается единственной командой, не одержавшей ни одной виктории в нынешнем первенстве.



Завтра футболисты «Сморгони» сыграют у себя дома с мозырской «Славией», а борисовский БАТЭ примет на своей арене «Слуцк». В первый день лета «Нафтан» сыграет в Новополоцке с «Ислочью», минское «Динамо» встретится с дзержинским «Арсеналом», а в Гродно «Неман» будет соперничать с брестским «Динамо». В воскресенье, 2 июня, лидеры первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут на своем поле могилевский «Днепр», а «Гомель» сыграет у себя дома с «Витебском».



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ» — 23 очка, «Неман» — 21, «Динамо» (Минск) — 20, «Динамо» (Брест) — 19, «Витебск» — 17, «Славия» — 17.