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21:00 (мск), источник: ТАСС

Килиан Мбаппе стал игроком «Реала»

МАДРИД, 3 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским футбольным клубом «Реал». Об этом сообщила пресс-служба команды.

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Источник: Reuters

Соглашение рассчитано на пять лет. По данным Sky Sports, зарплата Мбаппе составит €15 млн в год после уплаты налогов. Также, как сообщает телеканал, игрок получит подписной бонус в размере €100 млн.

«Мечта, ставшая реальностью. Я так счастлив и горд присоединиться к клубу моей мечты. Никто не может понять, как я сейчас взволнован. Не могу дождаться встречи с вами, мадридцы, и спасибо за вашу невероятную поддержку», — написал Мбаппе на своей странице в X.

Мбаппе 25 лет, ранее он играл за «Пари Сен-Жермен». В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Всего Мбаппе провел 308 матчей за ПСЖ, на его счету 256 забитых мячей, 108 голевых передач и звание лучшего бомбардира клуба. Также игрок выступал за «Монако», вместе с которым выиграл чемпионат Франции.

За сборную Франции Мбаппе принял участие в 77 играх, в которых отметился 46 голами и 31 передачей. Нападающий занимает третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре. На последнем чемпионате мира форвард забил восемь голов, став лучшим бомбардиром турнира. В 2021 году вместе со сборной Франции Мбаппе стал победителем Лиги наций.

«Реал» является рекордсменом по количеству побед в чемпионатах Испании (36) и Лиге чемпионов (15). Также команда 20 раз выигрывала Кубок Испании (третье место), 13 — суперкубок страны (второе место). В сезоне-2023/24 «Реал» выиграл чемпионат Испании, суперкубок страны и Лигу чемпионов.

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