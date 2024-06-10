«Шахтер» обвинил «Тоттенхэм» в использовании СВО для перехода игрока

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. Летом 2023 года «Тоттенхэм» подписал контракт с Соломоном, у которого было действующее соглашение с «Шахтером».

«Я очень плохо отношусь к “Тоттенхэму”. Не могу поверить, что клуб с огромной историей — не только европейского, но и мирового уровня — может так себя вести. С моей точки зрения, это недопустимое поведение. Они воспользовались войной. Может быть, если бы это был очень маленький клуб в Европе с небольшим количеством денег или что-то в этом роде, я бы мог это понять. Но “Тоттенхэм”?» — цитирует Палкина The Telegraph.

Функционер отметил, что сейчас стоимость Соломона достигает 25 млн евро.

«Я даже сказал “Тоттенхэму”: “Ребята, мне теперь не нужны деньги за него. Давайте в будущем заплатим за него 30 или 40 процентов. Нам этого будет достаточно”. Но они сказали: “Нет, мы не можем дать вам столько. Мы дадим вам 10 процентов”. Я сказал: “Ребята, это несерьезно”. Давать нам 10 процентов — это неуважительно. Вы ведете себя не как футбольная семья. Вы ведете себя как грабитель на дороге. Это неправильно. Поэтому в данный момент мы посмотрим, что делать дальше. Мы прекратили любые переговоры с “Тоттенхэмом”. Мы сконцентрированы на судебном разбирательстве с “Лионом”, посмотрим на его результат и после этого примем решение о том, какие шаги предпримем против “Тоттенхэма”, — добавил Палкин.

В январе 2023 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских клубов и «Шахтера» на решение ФИФА о приостановлении контрактов с легионерами. Украинский клуб также пытается оспорить в суде трансфер Матеуса Тете, который перешел из «Шахтера» в «Лион» на правах аренды, а затем по арендному соглашению отправился в «Лестер». При этом французский клуб получил деньги за переход.