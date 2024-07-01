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18:41 (мск), источник: Чемпионат.com

18-летний талант из «Барселоны» Марк Гиу стал игроком «Челси»

18-летний нападающий «Барселоны» Марк Гиу стал игроком «Челси», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Челси
Барселона
Источник: CHELSEAFC.COM

«Очень счастлив подписать контракт с’Челси». Я изо всех сил старался уснуть перед поездкой сюда, потому что очень сильно волновался. Английская Премьер-Лига была мечтой для меня!" — приводит слова Гиу пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2029 года.

В минувшем сезоне 18-летний нападающий принял участие в семи матчах за основную команду «Барселоны», в которых отметился двумя голами. Также Гиу успел забить дебютный мяч в ворота «Антверпена» на групповом этапе Лиги Чемпионов в прошедшем сезоне. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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