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22:33 (мск), источник: Sport24

Рейтинг зарплат футболистов в чемпионате Испании: Мбаппе — 3-й, лидирует игрок «Барселоны»

Голландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг будет самым высокооплачиваемым футболистом в испанской Ла Лиге в сезоне-2024/25, сообщает Telecomasia.net со ссылкой на данные Capology. Если не брать в расчет бонусы.

Барселона
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Рейтинг зарплат футболистов в чемпионате Испании: Мбаппе — 3-й, лидирует игрок «Барселоны» | Источник: Getty Images

Зарплата де Йонга составляет 37,5 млн евро в год до вычета налогов.

Второе место в рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Ла Лиги занимает польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски — 33,33 млн евро в год до вычета налогов.

Тройку лидеров замыкает новый французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе — 31,25 млн евро в год до вычета налогов.

В данном рейтинге не учтены бонусы, за счет которых зарплаты футболистов могут увеличиться. По доступным сведениям, самые крупные бонусы прописаны в контакте Мбаппе — до 64,58 млн евро в год до вычета налогов. Если ему удастся их активировать за счет различных достижений, то самым высокооплачиваемым футболистом в Ла Лиге станет именно он.

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