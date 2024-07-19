Рейтинг зарплат футболистов в чемпионате Испании: Мбаппе — 3-й, лидирует игрок «Барселоны»

Зарплата де Йонга составляет 37,5 млн евро в год до вычета налогов.
Второе место в рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Ла Лиги занимает польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски — 33,33 млн евро в год до вычета налогов.
Тройку лидеров замыкает новый французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе — 31,25 млн евро в год до вычета налогов.
В данном рейтинге не учтены бонусы, за счет которых зарплаты футболистов могут увеличиться. По доступным сведениям, самые крупные бонусы прописаны в контакте Мбаппе — до 64,58 млн евро в год до вычета налогов. Если ему удастся их активировать за счет различных достижений, то самым высокооплачиваемым футболистом в Ла Лиге станет именно он.