Рейтинг зарплат футболистов в чемпионате Испании: Мбаппе — 3-й, лидирует игрок «Барселоны»

В данном рейтинге не учтены бонусы, за счет которых зарплаты футболистов могут увеличиться. По доступным сведениям, самые крупные бонусы прописаны в контакте Мбаппе — до 64,58 млн евро в год до вычета налогов. Если ему удастся их активировать за счет различных достижений, то самым высокооплачиваемым футболистом в Ла Лиге станет именно он.