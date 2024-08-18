Мощный старт Холанна — раздавил оборону «Челси» и угрожавшего ему Кукурелью. Но Мареску критиковать не за что

То, как надо действовать перед воротами, проиллюстрировал Эрлинг Холанн. Норвежец открыл счет на 18-й минуте — Жереми Доку слева разрубил оборону синих, сместился в центр и отдал в штрафную на Бернарду Силву. Португалец в касание переадресовал Холанну, который раскидал защитников и переиграл Роберта Санчеса. Серьезные вопросы в этом эпизоде вызвала оборона «Челси». Плотнее всех с Эрлингом почему-то действовал левый защитник Марк Кукурелья, а пара центральных не помешала ни ему, ни ассистировавшему Силве. К слову, после победы на Евро испанец пел: «Трепещи, Холанн, Кукурелья идет». Пока угрозы только на словах.