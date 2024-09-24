Футболисты столичного «Динамо» победили «Минск» в матче чемпионата Беларуси

Сегодняшнее столичное дерби динамовцы начали с атак, и уже на 10-й минуте Стивен Альфред воспользовался ошибкой опытного голкипера Александра Гутора и открыл счет. Вскоре после перерыва Дмитрий Подстрелов забил второй мяч, установив окончательный результат — 2:0.
После 19 проведенных игр столичные динамовцы набрали 44 очка и на один балл обошли жодинских торпедовцев. Впереди только гродненский «Неман», набравший 46 очков в 21-м проведенном матче. Завтра гродненская команда сыграет в Новополоцке с местным «Нафтаном».
Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 14 мячей.