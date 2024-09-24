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Футболисты столичного «Динамо» победили «Минск» в матче чемпионата Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты столичного «Динамо» добились победы над «Минском» в перенесенном поединке 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Белта

Сегодняшнее столичное дерби динамовцы начали с атак, и уже на 10-й минуте Стивен Альфред воспользовался ошибкой опытного голкипера Александра Гутора и открыл счет. Вскоре после перерыва Дмитрий Подстрелов забил второй мяч, установив окончательный результат — 2:0.

После 19 проведенных игр столичные динамовцы набрали 44 очка и на один балл обошли жодинских торпедовцев. Впереди только гродненский «Неман», набравший 46 очков в 21-м проведенном матче. Завтра гродненская команда сыграет в Новополоцке с местным «Нафтаном».

Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 14 мячей.

Динамо Мн
Первый тайм: 0:0
Минск
Футбол, Беларусь, 17-й тур
9.08.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Вадим Скрипченко
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Желтые карточки
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Динамо Мн
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