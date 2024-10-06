Минское «Динамо» победило футболистов «Шахтера» в чемпионате Беларуси

Встреча в Солигорске прошла при полном преимуществе действующих чемпионов страны. В первом тайме голевой дубль оформил Стивен Альфред, а после перерыва Алексей Гаврилович установил окончательный результат — 4:0 в пользу минчан.



Лидер турнира гродненский «Неман» играл в Борисове с дзержинским «Арсеналом» и одержал победу с сухим счетом 4:0. В Могилеве местный «Днепр» уступил новополоцкому «Нафтану» — 0:3.



Результаты остальных матчей 24-го тура: «Ислочь» (Минский район) — «Сморгонь» — 3:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Гомель» — 2:2, «Динамо» (Брест) — «Слуцк» — 1:2, «Витебск» — «Минск» — 2:1, «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 2:3.



Положение в группе лидеров: «Неман» — 53 (24 матча), «Динамо» (Минск) — 50 (21), «Торпедо-БелАЗ» — 45 (23), «Динамо» (Брест) — 41 (24).



Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, в активе которого 15 забитых мячей.



В следующем туре встречаются:



19 октября. «Сморгонь» — «Шахтер», «Нафтан» — «Витебск», «Неман» — «Слуцк», «Динамо» (Минск) — «Славия»;



20 октября. БАТЭ — «Арсенал», «Гомель» — «Днепр», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест).