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Минское «Динамо» победило футболистов «Шахтера» в чемпионате Беларуси

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» разгромило футболистов «Шахтера» в последнем матче 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Встреча в Солигорске прошла при полном преимуществе действующих чемпионов страны. В первом тайме голевой дубль оформил Стивен Альфред, а после перерыва Алексей Гаврилович установил окончательный результат — 4:0 в пользу минчан.

Лидер турнира гродненский «Неман» играл в Борисове с дзержинским «Арсеналом» и одержал победу с сухим счетом 4:0. В Могилеве местный «Днепр» уступил новополоцкому «Нафтану» — 0:3.

Результаты остальных матчей 24-го тура: «Ислочь» (Минский район) — «Сморгонь» — 3:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Гомель» — 2:2, «Динамо» (Брест) — «Слуцк» — 1:2, «Витебск» — «Минск» — 2:1, «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 2:3.

Положение в группе лидеров: «Неман» — 53 (24 матча), «Динамо» (Минск) — 50 (21), «Торпедо-БелАЗ» — 45 (23), «Динамо» (Брест) — 41 (24).

Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, в активе которого 15 забитых мячей.

В следующем туре встречаются:

19 октября. «Сморгонь» — «Шахтер», «Нафтан» — «Витебск», «Неман» — «Слуцк», «Динамо» (Минск) — «Славия»;

20 октября. БАТЭ — «Арсенал», «Гомель» — «Днепр», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест).

Шахтер С
0:3
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
Футбол, Беларусь, 24-й тур
6.10.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Строитель
Главные тренеры
Роман Григорчук
Вадим Скрипченко
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шахтер С
Динамо Мн
Чемпионат Беларуси: таблица и календарь