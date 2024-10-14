«С бытовой точки зрения жизнь в Москве удобнее, чем в Монако»

Сборная России по футболу в октябре не сыграла товарищеские матчи, так как не удалось найти ей соперников из других национальных команд. Но она провела несколько тренировочных дней. И на сбор приехал даже звездный полузащитник «Монако» Александр Головин, лидирующий со своим клубом в чемпионате Франции.
Вместе с остальной командой он провел несколько тренировок на базе в Новогорске, а затем на стадионе «Динамо», где сборная потренировалась с воспитанниками школ Курской и Белгородской областей. В интервью «Известиям» Головин поделился впечатлениями от приезда в сборную России, рассказал о разнице между жизнью в Москве и Монако, а также оценил шансы выиграть в этом сезоне чемпионат Франции и высказался о возможности Матвея Сафонова вытеснить из основного состава ПСЖ чемпиона Европы в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.
«Самый памятный — это когда забил со штрафного гол Саудовской Аравии»
— Почему готовы приезжать в сборную России, даже когда у нее нет матчей?
— Я всегда хочу играть за сборную России. Для меня приятно быть в ее расположении, увидеться с ребятами, сыграть на глазах у российских болельщиков. Но даже если нет матчей, как на этом сборе, всё равно хочется быть в национальной команде, потому что для меня большая честь тренироваться в ее составе, быть в ее расположении.
— Как быть в ситуации, когда не удается найти соперника для сборной? Играть с клубами, медиакомандами или тренироваться в том формате, в котором Россия тренировалась в октябре?
— Сложный вопрос. Всегда хочется играть, даже в таком формате, в котором сейчас собиралась национальная команда, непросто собираться, но в любом случае сборы надо проводить.
— Обсуждаете ли с партнерами по «Монако» отстранение России от международных соревнований? Какое у них к этому отношение?
— В «Монако» это как-то даже не обсуждали. Наверное, только с тренером об этом разговаривал. Он просто меня спрашивал, как я к этому отношусь, негативит ли это меня, расстраивает ли? Меня это в любом случае расстраивает, что у нас нет официальных матчей. Но уже выбора нет — ты привыкаешь к тому, что есть. Больше разговоров на эту тему в клубе не было.
— Верите, что еще сыграете за сборную России в официальных матчах?
— Хотелось бы верить, что еще все-таки сыграю в официальных матчах.
— Кто из нынешних россиян из РПЛ мог бы заиграть в чемпионате Франции?
— Я бы сказал в первую очередь про Ваню Облякова. Давно его знаю, много с ним в сборной времени провел.
— Как в «Монако» относятся к вашим вызовам в сборную России?
— В клубе всегда нормально, хорошо относятся к этому.
— В чем ваша мотивация приезжать в сборную в нынешнее время?
— Для меня всегда была мотивация приехать в сборную. Мне очень приятно приехать в свою страну, поговорить на родном языке. Важно переключиться с клуба на сборную — это всегда помогает как-то освежить эмоции.
— Какие моменты за время выступления за сборную России для вас наиболее памятные?
— Самый памятный — это когда забил со штрафного гол Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия чемпионата мира. Момент запоминающийся: домашний чемпионат мира, очень хорошо сыграли в нем и разгромили соперника.
— Хотели бы вы завершить карьеру именно в ЦСКА? Можете себя представить в «Зените» или «Спартаке», когда вернетесь в Россию?
— Тяжело сказать на самом деле, где бы я себя представил. Но точно знаю, что я хотел бы завершить карьеру в России. Но вот где? Наверное, пока тяжело сказать, как и что будет. Наверное, в «Спартаке» оказаться в принципе нереально — это как минимум. Могу сказать, что это точно не «Спартак». А там уже видно будет, как всё пойдет. Тяжело пока представить будущее.
«У Матвея как минимум реакция чуть быстрее будет, чем у Доннаруммы»
— Как оцените шансы Сафонова в конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой? В чем Матвей сильнее итальянца?
— Я думаю, что у Матвея как минимум реакция чуть быстрее будет, чем у Доннаруммы. Доннарумма очень опытный вратарь, у него за спиной очень много больших игр. И в любом случае Матвею тяжело конкурировать с ним. Но я думаю, что все шансы выиграть конкуренцию у него есть. Тем более в последних играх за ПСЖ Доннарумма не прямо, чтобы хорошо выглядел. Например, в матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.
— Как оцените шансы «Монако» в этом сезоне выиграть чемпионат Франции?
— В последние два года у нас очень сильная команда. В этом сезоне она стала еще сильнее — пришло много новичков, очень сильных ребят. Мы идем на первом месте, отлично играем. И я думаю, что у нас как раз в этом сезоне самые большие шансы на титул. Такая цель стоит в клубе.
— Насколько дорога жизнь в Монако? Стараетесь жить экономно и не нести больших расходов?
— Наверное, тяжело там не нести больших расходов. В любом случае снимать квартиру очень дорого стоит. Платить приходится гораздо больше, чем в Москве. Квартиры там, может быть, и хуже, но платить приходится в пять раз больше. А то и более пяти раз. А в остальном нельзя сказать, что жизнь сильно отличается от Москвы. Если идешь куда-то в ресторан поесть, то цены плюс-минус такие же. Только жилье дороже.
— А в целом в бытовом плане можете сравнить жизнь в Монако и Москве?
— Это две абсолютно разные истории. В Москве намного проще — если тебе что-то нужно в бытовом плане, что-то сломалось, например, то ты можешь вызвать соответствующие службы. И к тебе через час приедут, всё сделают, всё поменяют. А в Монако, к примеру, если ты в воскресенье забыл ключи дома и захлопнул дверь снаружи, то к тебе в этот день никто не приедет — приедут только в понедельник. Даже если ты попасть домой не можешь. Это только один из примеров — у нас такое в команде было с одним человеком. То есть он не мог попасть домой, поскольку по воскресеньям соответствующие службы не работают, кто бы к ним ни обращался — игрок «Монако» или кто-то еще, неважно. Такие сложности там. В этом плане с бытовой точки зрения в Москве 100% удобнее.
— Чуть менее четырех лет назад в интервью «Спорт-Экспрессу» имеющий бизнес в Монако экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказывал, как выкинули в мусорную корзину выданную клубом бумажку, а оказалась, что это чек на сумму в несколько тысяч евро. Оказалось, что во Франции до сих пор платят зарплату чеками. С тех пор способ оплаты там поменялся?
— Всё так и было (улыбается). Только чеками нам платили не зарплату, а бонусы за игру. С тех пор уже, конечно, всё чуть изменилось. Теперь это переводится на карту.
— Где любите проводить свободное время в Монако?
— Больше дома отдыхаю, люблю в компьютер поиграть. Хожу в основном только вечером в рестораны покушать, ничего особенного больше не делаю.
— Доводилось случайно встретить какую-нибудь звезду, проживающую или отдыхающую в Монако?
— Ну разве что только во время этапа «Формулы-1» приезжали Том Холанд и другие актеры, голливудские звезды. И с ними были встречи. Ну как встречи? Просто в ресторанах их видел. Много разных звезд видел, но, наверное, только на «Формуле».
Алексей Фомин