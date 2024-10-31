«МЮ» разбушевался после отставки тен Хага, «Ман Сити» и «Челси» вылетели из Кубка лиги, «Баварии» помог хет-трик Мусиалы

У «Баварии», которая выигрывала Кубок Германии чаще всех, в последнее время сложные отношения со вторым по статусу турниром. То мюнхенцы крупно влетят менхенгладбахской «Боруссии», то сядут в лужу в гостях у соперников из низших дивизионов. Однако в Майнце команда Венсана Компани не дала даже намеков на сенсацию. Гости открыли счет на 2-й минуте, а к перерыву вели с перевесом в четыре мяча. Три из них оказались на счету Мусиалы, который ударными темпами набрал форму после травмы. Это его первый хет-трик в 174 матче за «Баварию», причем в среду полузащитник довел число своих голов до круглой цифры 50. Ну и куда же без кубковых достижений Мюллера! По числу матчей за один клуб (67) Томас сравнялся Манфредом Кальтцем («Гамбург»), а впереди с 70 играми только Чарли Кербель («Айнтрахт»).