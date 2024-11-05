Ла Лига отказалась от идеи проведения матча «Барселоны» с мадридским «Атлетико» в Майами

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что в нынешних обстоятельствах не время проводить матчи чемпионата Испании в США на фоне событий, происходящих в Валенсии. В федерации понимают, что сейчас есть и другие приоритетные задачи, например, пересмотр календаря Кубка Испании на фоне массовых переносов матчей из-за наводнения. Кроме того, в Испанской футбольной федерации, которая должна была одобрить проведение встречи в другой стране, сложилась сложная ситуация из-за отсутствия постоянного президента.