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Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик возглавил казахстанский «Шахтер»

Бывший футболист московского ЦСКА, лондонского «Челси» и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик продолжит тренерскую карьеру в Казахстане.

Источник: РИА "Новости"

Последним местом работы Ярошика был «Оренбург», о расставании с которым было объявлено в августе 2023 года. Вчера, 5 ноября 2024 года, было объявлено, что Ярошик будет тренировать карагандинский «Шахтер».

«Клуб завершает сезон на последнем месте и “горнякам” нужно придать новый импульс в следующем году. Новым руководством клуба достигнута договоренность о привлечении иностранных специалистов в тренерский штаб. Как стало известно сегодня, подготовку команды к новому сезону возглавит чешский менеджер Иржи Ярошик. Помимо тренерских обязанностей, Ярошик будет заниматься повышением квалификации карагандинских футбольных специалистов», — написано на официальном сайте «Шахтера».

По итогам сезона «Шахтер» впервые вылетел из элитного дивизиона чемпионата Казахстана.

Шахтер Кг
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