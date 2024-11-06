Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик возглавил казахстанский «Шахтер»

«Клуб завершает сезон на последнем месте и “горнякам” нужно придать новый импульс в следующем году. Новым руководством клуба достигнута договоренность о привлечении иностранных специалистов в тренерский штаб. Как стало известно сегодня, подготовку команды к новому сезону возглавит чешский менеджер Иржи Ярошик. Помимо тренерских обязанностей, Ярошик будет заниматься повышением квалификации карагандинских футбольных специалистов», — написано на официальном сайте «Шахтера».