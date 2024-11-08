Родри на 41 балл опередил Винисиуса в голосовании за «Золотой мяч»

По итогам голосования Родри набрал 1170 баллов, Винисиус — 1129. 99 членов жюри выбрали по десять лучших игроков. За первое место футболист получал 15 очков, за второе — 12, далее игроки набирали десять, восемь, семь, пять, четыре, три, два и один балл. Помимо Родри и Винисиуса, на первое место ставили Джуда Беллингема (пять раз), Дани Карвахаля (четыре раза), Тони Крооса (два раза), Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда, Лаутаро Мартинеса и Адемолу Лукмана (все — по одному разу).
Пять членов жюри не включили Родри в десятку лучших игроков, трое не отметили Винисиуса.
Церемония вручения «Золотого мяча» прошла 29 октября в театре Шатле в Париже. Обладателем награды лучшему футболисту сезона по версии France Football стал Родри, Винисиус занял в итоговом голосовании второе место. По оценкам СМИ и экспертов, Винисиус считался главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», но затем появилась информация, что он останется без награды. Мадридский «Реал» обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организаторов церемонии в неуважении и бойкотировал мероприятие, ни один из представителей испанского клуба не прилетел на церемонию. При этом «Реал» был отмечен призом лучшей команде года, а возглавляющий мадридцев Карло Анчелотти — лучшим тренером.
Родри 28 лет, он стал первым с 1960 года испанским обладателем «Золотого мяча», когда награду получил Луис Суарес Мирамонтес. В прошлом сезоне он завоевал титул чемпионов Англии с «Манчестер Сити», а со сборной Испании выиграл чемпионат Европы. Винисиус в минувшем сезоне выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, забив в финальном матче против дортмундской «Боруссии» (2:0) один из мячей.