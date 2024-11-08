Родри на 41 балл опередил Винисиуса в голосовании за «Золотой мяч»

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла 29 октября в театре Шатле в Париже. Обладателем награды лучшему футболисту сезона по версии France Football стал Родри, Винисиус занял в итоговом голосовании второе место. По оценкам СМИ и экспертов, Винисиус считался главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», но затем появилась информация, что он останется без награды. Мадридский «Реал» обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организаторов церемонии в неуважении и бойкотировал мероприятие, ни один из представителей испанского клуба не прилетел на церемонию. При этом «Реал» был отмечен призом лучшей команде года, а возглавляющий мадридцев Карло Анчелотти — лучшим тренером.