СМИ: бывший футболист «Барселоны» и ПСЖ Неймар вернется в бразильский «Сантос»

По информации источника, клуб достиг договоренности с игроком, который является футболистом «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. 6 ноября портал UOL сообщил, что «Аль-Хиляль» планирует расторгнуть контракт с Неймаром из-за травматичности футболиста.
Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года, в октябре он получил травму в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года с командой Уругвая (0:2), футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Бразилец вернулся на поле спустя год, сыграв в матче третьего тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Аина» из ОАЭ (5:4). После этого «Аль-Хиляль» провел три встречи в национальных турнирах, бразилец отсутствовал в составе. 4 ноября Неймар принял участие во второй игре после восстановления от травмы, выйдя на замену во втором тайме матча общего этапа Лиги чемпионов с иранским «Эстеглялем» (4:0), однако покинул поле спустя полчаса из-за дискомфорта в правой ноге.
Неймару 32 года, в 2017 году он перешел во французский ПСЖ из испанской «Барселоны» за рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды — в Кубке лиги. В составе «Барселоны» футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был «Сантос», в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (79 голов), всего за национальную сборную футболист провел 128 матчей.