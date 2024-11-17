СМИ: бывший футболист «Барселоны» и ПСЖ Неймар вернется в бразильский «Сантос»

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года, в октябре он получил травму в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года с командой Уругвая (0:2), футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Бразилец вернулся на поле спустя год, сыграв в матче третьего тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Аина» из ОАЭ (5:4). После этого «Аль-Хиляль» провел три встречи в национальных турнирах, бразилец отсутствовал в составе. 4 ноября Неймар принял участие во второй игре после восстановления от травмы, выйдя на замену во втором тайме матча общего этапа Лиги чемпионов с иранским «Эстеглялем» (4:0), однако покинул поле спустя полчаса из-за дискомфорта в правой ноге.