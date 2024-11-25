Футболисты минского «Динамо» второй раз подряд стали чемпионами Беларуси

Сегодня команда Вадима Скрипченко в поединке 29-го тура победила на своей арене борисовский БАТЭ с результатом 1:0 и досрочно обеспечила себе золотые медали. Минчане владели преимуществом на протяжении всей игры, но открыли счет только на 42-й минуте, когда отличился защитник Вадим Пигас. После перерыва борисовчане много атаковали, но отыграться не сумели.



Результаты других встреч предпоследнего тура: «Сморгонь» — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Днепр» (Могилев) — «Ислочь» (Минский район) — 1:3, «Минск» — «Слуцк» — 0:1, «Нафтан» (Новополоцк) — «Арсенал» (Дзержинск) — 0:0, «Витебск» — «Динамо» (Брест) — 2:0.