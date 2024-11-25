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Футболисты минского «Динамо» второй раз подряд стали чемпионами Беларуси

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» второй раз подряд стали чемпионами Беларуси. Теперь в послужном списке динамовской дружины девять чемпионских титулов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня команда Вадима Скрипченко в поединке 29-го тура победила на своей арене борисовский БАТЭ с результатом 1:0 и досрочно обеспечила себе золотые медали. Минчане владели преимуществом на протяжении всей игры, но открыли счет только на 42-й минуте, когда отличился защитник Вадим Пигас. После перерыва борисовчане много атаковали, но отыграться не сумели.

Результаты других встреч предпоследнего тура: «Сморгонь» — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Днепр» (Могилев) — «Ислочь» (Минский район) — 1:3, «Минск» — «Слуцк» — 0:1, «Нафтан» (Новополоцк) — «Арсенал» (Дзержинск) — 0:0, «Витебск» — «Динамо» (Брест) — 2:0.

В заключительном матче этого тура 26 ноября «Торпедо-БелАЗ» встретится в Жодино с солигорским «Шахтером».

Сейчас положение в лидирующей группе таково: «Динамо» (Минск) — 67 очков (28 матчей), «Неман» (Гродно) — 62 (29), «Торпедо-БелАЗ» — 56 (28), «Динамо» (Брест) — 48 (29).

Бомбардирскую гонку возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, на счету которого 17 забитых мячей, на два гола меньше у российского форварда брестских динамовцев Егора Корцова.

Динамо Мн
1:0
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
Футбол, Беларусь, 29-й тур
25.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Вадим Скрипченко
Александр Михайлов
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