Испанский клуб заинтересован в трансфере вратаря минского «Динамо»

21-летний вратарь в текущем сезоне провел 38 матчей, в которых 23 раза сыграл на ноль и пропустил 23 мяча. На счету Лапоухова также семь игр за сборную Беларусии, в которых он трижды сохранил ворота в неприкосновенности и пропустил пять голов. Контракт голкипера с «Динамо» истекает в конце декабря.