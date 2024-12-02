«Монако» уступил «Марселю» в чемпионате Франции. Головин забил один гол

В составе победителей голы забили Луис Энрике (53-я минута) и Мэйсон Гринвуд (89, с пенальти). У «Монако» отличился Александр Головин (41).
Головин забил во второй игре подряд. 22 ноября «Монако» дома со счетом 3:2 обыграл «Брест», российский полузащитник забил дебютный мяч в текущем сезоне.
«Марсель» благодаря победе обошел «Монако» в турнирной таблице чемпионата Франции и теперь занимает второе место, «Монако» — третье. Команды набрали по 26 очков, однако «Марсель» находится выше по дополнительным показателям. В следующем туре «Марсель» 8 декабря на выезде сыграет с «Сент-Этьеном», «Монако» днем ранее примет «Тулузу».
В других матчах игрового дня «Монпелье» дома сыграл вничью с «Лиллем» (2:2), «Гавр» с российским полузащитником Далером Кузяевым в составе на своем поле уступил «Анже» (0:1), «Лион» при своих болельщиках крупно переиграл «Ниццу» (4:1), «Осер» на выезде уступил «Тулузе» (0:2).