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«Монако» уступил «Марселю» в чемпионате Франции. Головин забил один гол

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. «Марсель» дома со счетом 2:1 обыграл «Монако» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе «Велодром».

Источник: Пресс-служба "Монако"

В составе победителей голы забили Луис Энрике (53-я минута) и Мэйсон Гринвуд (89, с пенальти). У «Монако» отличился Александр Головин (41).

Головин забил во второй игре подряд. 22 ноября «Монако» дома со счетом 3:2 обыграл «Брест», российский полузащитник забил дебютный мяч в текущем сезоне.

«Марсель» благодаря победе обошел «Монако» в турнирной таблице чемпионата Франции и теперь занимает второе место, «Монако» — третье. Команды набрали по 26 очков, однако «Марсель» находится выше по дополнительным показателям. В следующем туре «Марсель» 8 декабря на выезде сыграет с «Сент-Этьеном», «Монако» днем ранее примет «Тулузу».

В других матчах игрового дня «Монпелье» дома сыграл вничью с «Лиллем» (2:2), «Гавр» с российским полузащитником Далером Кузяевым в составе на своем поле уступил «Анже» (0:1), «Лион» при своих болельщиках крупно переиграл «Ниццу» (4:1), «Осер» на выезде уступил «Тулузе» (0:2).

Марсель
2:1
Первый тайм: 0:1
Монако
Футбол, Франция, Тур 13
1.12.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Velodrome
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби
Ади Хюттер
Голы
Марсель
Луис Энрике
(Нил Мопей)
53′
Мэйсон Гринвуд
89′
Монако
Александр Головин
(Денис Закария)
41′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
5
Леонардо Балерди
62
Микаэль Мурильо
19
Жоффре Кондогбья
21
Валентен Ронжье
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
25
Адриен Рабьо
44
Луис Энрике
6
Улиссес Гарсия
60′
3
Кантен Мерлен
8
Нил Мопей
74′
9
Элие Вахи
10
Мэйсон Гринвуд
90′
34
Билаль Надир
Монако
1
Радослав Маецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
90+3′
13
Кристиан Мависса
17
Уилфрид Синго
22
Мохаммед Салису
6
Денис Закария
11
Магнес Аклиуш
88
Сунгуту Магасса
90′
21
Джордж Иленихенья
7
Элисс Бен Сегир
68′
18
Такуми Минамино
10
Александр Головин
75′
20
Кассум Уттара
9
Фоларин Балогун
68′
36
Бриль Эмболо
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
15
Фолы
16
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марсель
Монако
Чемпионат Франции: таблица и календарь