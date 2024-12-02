«Монако» уступил «Марселю» в чемпионате Франции. Головин забил один гол

«Марсель» благодаря победе обошел «Монако» в турнирной таблице чемпионата Франции и теперь занимает второе место, «Монако» — третье. Команды набрали по 26 очков, однако «Марсель» находится выше по дополнительным показателям. В следующем туре «Марсель» 8 декабря на выезде сыграет с «Сент-Этьеном», «Монако» днем ранее примет «Тулузу».