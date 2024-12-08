Лапоухов впервые признан лучшим футболистом года в Беларуси

В этом сезоне во многом благодаря отличной игре 21-летнего вратаря минские динамовцы второй раз подряд завоевали золотые медали национального чемпионата и пробились в основной этап Лиги конференций. Федор Лапоухов также получил призы лучшего игрока чемпионата Беларуси, вратаря, а также лучшего молодого футболиста высшей лиги. Принимая награды, Федор Лапоухов отметил, что очень благодарен своим партнерам, тренерам и болельщикам минского «Динамо», без которых у него не было бы этих успехов.



Среди женщин лучшей футболисткой страны стала одна из лидеров сборной Беларуси Анастасия Линник, выступающая в московском «Локомотиве».



Во время сегодняшней церемонии подведения итогов футбольного сезона «Звездный мяч» наставник минского «Динамо» Вадим Скрипченко стал обладателем награды лучшему тренеру страны. Минские динамовцы получили «Приз справедливой игры». Брестское «Динамо» удостоено приза «Зрительских симпатий», футболисты «Минска» и гродненского «Немана» разделили награду «За волю к победе».



Лучшим нападающим чемпионата Беларуси признан брестский динамовец Герман Барковский, среди защитников второй год подряд не было равных Сергею Карповичу из гродненского «Немана», а его одноклубник Гулжигит Алыкулов назван лучшим полузащитником. Форвард «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге стал лучшим бомбардиром белорусского первенства, забив 17 мячей.



В пляжном футболе лучшим игроком в девятый раз признан лидер сборной Беларуси Игорь Бриштель. В мини-футболе лауреатами сезона названы Игорь Щербич и Дарья Виноград.