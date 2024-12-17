Колосков не считает, что украинского футболиста Мудрика строго накажут за допинг

«Я не думаю, что он приносит много проблем своей команде, хотя история неприятная. При этом я не думаю, что его реально будет кто-то строго наказывать. Он парень молодой, раньше проблем с допингом не имел, так что долго вне игры находиться он не будет. К тому же мы пока не знаем, что у него там нашли», — сказал Колосков.