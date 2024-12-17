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Колосков не считает, что украинского футболиста Мудрика строго накажут за допинг

Ранее в СМИ появилась информация, что игрок «Челси» провалил допинг-тест.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Украинский полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Михаил Мудрик является молодым игроком, который не имел ранее проблем с нарушением антидопинговых правил, поэтому применение строгого наказания в ситуации, сложившейся с ним, маловероятно. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Ранее портал Tribuna.com сообщил о том, что в пробе А, которую футболист сдал в конце октября, обнаружено запрещенное вещество.

«Я не думаю, что он приносит много проблем своей команде, хотя история неприятная. При этом я не думаю, что его реально будет кто-то строго наказывать. Он парень молодой, раньше проблем с допингом не имел, так что долго вне игры находиться он не будет. К тому же мы пока не знаем, что у него там нашли», — сказал Колосков.

«Я не думаю, что в футболе есть какая-то массовая проблема с допингом. Да, была дисквалификация Поля Погба (чемпиона мира 2018 года — прим. ТАСС), сейчас всплыла эта история, но тенденции из этого я бы делать не стал. Многие футболисты сознательно относятся к своему делу и не стали бы намеренно подставлять свои команды», — добавил собеседник агентства.

Мудрику 23 года, за «Челси» игрок выступает с января 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. В последний раз в заявку «Челси» украинец попал 1 декабря на матч чемпионата Англии против «Астон Виллы» (3:0), после этого он пропустил три игры национального первенства и встречу Лиги конференций.

В «Челси» Мудрик перешел из украинского «Шахтера». Лондонский клуб заплатил за игрока €70 млн, еще €30 млн были предусмотрены в качестве бонусов. Переход Мудрика стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола, предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Фреду, за которого английский «Манчестер Юнайтед» в 2018 году заплатил «Шахтеру» €59 млн.

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