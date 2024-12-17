Нападающего «Реала» Винисиуса признали лучшим игроком года по версии ФИФА

На награду также претендовали футболисты «Реала» испанец Даниэль Карвахаль, уругваец Федерико Вальверде, англичанин Джуд Беллингем, француз Килиан Мбаппе (ранее — французский ПСЖ), а также норвежец Эрлинг Холанд, испанец Родри (оба — английский «Манчестер Сити»), немец Флориан Вирц (германский «Байер») и испанец Ламин Ямаль (испанская «Барселона»). В списке претендентов также находился бывший футболист «Реала» немец Тони Кроос, завершивший карьеру после чемпионата Европы.
В октябре Винисиус занял второе место в голосовании на премию «Золотой мяч», которую вручает France Football. Тогда обладателем приза стал испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри.
Винисиус в сезоне-2023/24 стал чемпионом Испании в составе «Реала». Также испанский клуб выиграл Лигу чемпионом и Суперкубок УЕФА. На Кубке Америки, который прошел летом, сборная Бразилии с Винисиусом в составе не смогла выйти в полуфинал, уступив на стадии четвертьфинала команде Уругвая (0:0, 2:4 по пенальти). Премия была учреждена в 2016 году. Винисиус впервые выиграл этот приз. Также лучшими футболистами по версии ФИФА признавались португалец Криштиану Роналду (2016, 2017), хорват Лука Модрич (2018), поляк Роберт Левандовский (2020, 2021) и аргентинец Лионель Месси (2019, 2022, 2023).
Победители в других номинациях
Лучшим игроком в женском футболе во второй раз подряд стала полузащитник «Барселоны» Айтана Бонмати. В 2024 году она стала чемпионкой Испании, обладательницей кубка страны, а также победительницей Лиги Чемпионов. Лучшим тренером 2024 года признали итальянца Карло Анчелотти, который возглавляет «Реал». В женском футболе аналогичную награду вручили англичанке Эмме Хейз, которая тренирует сборную США (ранее — английский «Челси»).
Победителем премии Ференца Пушкаша за самый красивый гол стал аргентинец Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед». Лучшим вратарем года среди мужчин признан аргентинец Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), у женщин — американка Алисса Нихер («Чикаго»). Обладателем награды Fair Play стал полузащитник бразильского «Интернасьоналя» Тьяго Майя.