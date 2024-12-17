Нападающего «Реала» Винисиуса признали лучшим игроком года по версии ФИФА

Винисиус в сезоне-2023/24 стал чемпионом Испании в составе «Реала». Также испанский клуб выиграл Лигу чемпионом и Суперкубок УЕФА. На Кубке Америки, который прошел летом, сборная Бразилии с Винисиусом в составе не смогла выйти в полуфинал, уступив на стадии четвертьфинала команде Уругвая (0:0, 2:4 по пенальти). Премия была учреждена в 2016 году. Винисиус впервые выиграл этот приз. Также лучшими футболистами по версии ФИФА признавались португалец Криштиану Роналду (2016, 2017), хорват Лука Модрич (2018), поляк Роберт Левандовский (2020, 2021) и аргентинец Лионель Месси (2019, 2022, 2023).