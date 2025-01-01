Трансферное окно в Европе только открылось, а эти переходы уже состоялись

Лосано так и не стал большой европейской звездой. Хотя у мексиканца были все шансы для этого. Но по-настоящему Ирвин блистал только в ПСВ. Трансфер в «Наполи» в 2019-м не оправдал себя, хотя вместе с клубом Лосано взял Серию А. В 2023 году Ирвин вернулся в Эйндховен, но теперь снова покидает Нидерланды. И Европу. Лосано перебирается в новый клуб МЛС — «Сан-Диего Лоял». Мексиканцу всего 29 лет, так что есть хорошие шансы зажечь в Северной Америке.