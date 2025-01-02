«Талант сумасшедший!» Бубнов назвал лучшего футболиста мира в 2024 году

В текущем сезоне чемпионата Испании 17-летний Ламин Ямаль провёл 16 матчей, в которых забил пять мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету пять игр, один гол и две результативные передачи в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы 2024 года в семи играх за сборную Испании Ямаль однажды отличился и сделал четыре голевые передачи.