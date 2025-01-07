«Порту» подписал 18-летнего белоруса

Отмечается, что интерес к Мельниченко проявляли и другие европейские клубы. Первое время форвард будет выступать за вторую команду «Порту».
Мельниченко является воспитанником минского «Динамо». В его активе один матч за национальную команду.
«Порту» оформил переход нападающего минского «Динамо» и сборной Белоруссии Трофима Мельниченко. Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до июня 2028 года, сообщает A Bola.
Отмечается, что интерес к Мельниченко проявляли и другие европейские клубы. Первое время форвард будет выступать за вторую команду «Порту».
Мельниченко является воспитанником минского «Динамо». В его активе один матч за национальную команду.