«ПСЖ» без Сафонова победил «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции

Встреча, которая прошла в воскресенье в Париже, закончилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Усман Дембеле (13-я и 23-я минуты). Гол гостей на счету Зурико Давиташвили (64). Российский вратарь парижского клуба Матвей Сафонов остался в запасе.