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«ПСЖ» без Сафонова победил «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» благодаря дублю Дембеле победил «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Сент-Этьен» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Париже, закончилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Усман Дембеле (13-я и 23-я минуты). Гол гостей на счету Зурико Давиташвили (64). Российский вратарь парижского клуба Матвей Сафонов остался в запасе.

«ПСЖ» одержал третью победу подряд и с 43 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Сент-Этьен» (16 очков) располагается на 16-й позиции.

Результаты других матчей тура:

«Монпелье» — «Анже» — 1:3;

«Тулуза» — «Страсбур» — 1:2;

«Гавр» — «Ланс» — 1:2.

ПСЖ
2:1
Первый тайм: 2:0
Сент-Этьен
Футбол, Франция, Тур 17
12.01.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Эйрик Хорнеланн
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Ли Кан Ин)
13′
Усман Дембеле
23′
Сент-Этьен
Зурико Давиташвили
64′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
35
Лукас Бералдо
65′
8
Фабиан Руис
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
21
Люка Эрнандез
63′
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
71′
17
Витор Феррейра Витинья
9
Гонсалу Рамуш
63′
14
Дезире Дуэ
29
Брэдли Барколя
79′
33
Уоррен Заир-Эмери
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннье
3
Микаэль Над
8
Деннис Аппиа
19
Лео Петро
21
Дилан Батубинсика
4
Пьер Эква
6
Бенжамин Бушуари
76′
22
Зурико Давиташвили
32
Лукас Стассин
14
Луи Мутон
59′
63′
37
Матис Амугу
18
Матье Кафаро
46′
20
Огустен Боаки
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
16
Фолы
11
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Матье Вернис
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Сент-Этьен
Чемпионат Франции: таблица и календарь