«ПСЖ» без Сафонова победил «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Сент-Этьен» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Париже, закончилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Усман Дембеле (13-я и 23-я минуты). Гол гостей на счету Зурико Давиташвили (64). Российский вратарь парижского клуба Матвей Сафонов остался в запасе.
«ПСЖ» одержал третью победу подряд и с 43 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Сент-Этьен» (16 очков) располагается на 16-й позиции.
Результаты других матчей тура:
«Монпелье» — «Анже» — 1:3;
«Тулуза» — «Страсбур» — 1:2;
«Гавр» — «Ланс» — 1:2.