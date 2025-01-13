Хосеп Гвардиола расстался с женой после 30 лет совместной жизни — Diario Sport

Отношения Пепа и Кристины начались в 1994 году, когда он был 23-летним игроком каталонской «Барселоны» и национальной команды Испании. После 20 лет отношений они сыграли свадьбу. Утверждается, что Гвардиола и Серра разошлись в прошлом месяце. О расставании знали только их самые близкие люди, а его причины держатся в тайне.