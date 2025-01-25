Головин вернулся в стартовый состав и забил. Его гол принес «Монако» важнейшую победу

Есть третий гол Александра в нынешнем сезоне! И первый в 2025 году, ведь «Бресту» и «Марселю» он забивал на стыке ноября и декабря. Нынешний успех получился особенным с точки зрения статистики — 100-м голом команды из княжества под началом Хюттера. И очень важным, потому что оборона красно-белых по-прежнему далека от идеала. В первом тайме при 1:0 ее откровенно прощали не попадавшие по мячу из идеальных позиций Блас и Калимуэндо. Но не простил Нагида, успевший на добивание после не слишком удачных действий отразившего мяч перед собой Маецки.