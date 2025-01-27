Эмоциональная победа «МЮ», «Барселона» разорвала оборону «Валенсии», «Милан» выдал невероятный камбэк

«Марсель» — лучшая команда лиги 1 по результатам на чужих полях, однако в Ницце команда Роберто Де Дзерби оказалась несостоятельной. Провансальцы капитулировали уже на седьмой минуте, став жертвой заряженности Гессана на борьбу. Контратака «орлят» началась с его отбора в центре поля, после чего вингер заставил защитника допустить еще одну ошибку и открыл счет. И опять же Гессан, у которого восемь (4+4) результативных действий в восьми последних турах, уже после перерыва ассистировал удвоившему преимущество хозяев Шо. «Ницца» сократила отставание от вернувшегося на третье место «Монако» до одного очка. Не самая приятная новость для монегасков, однако есть и плюсы — идущий вторым «Марсель» теперь на дистанции одной победы.