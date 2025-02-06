Испанскому футболисту повторно диагностировали рак

«Вчера мне сообщили, что у меня рецидив рака. Мне придется снова взять паузу и пройти еще один курс химиотерапии, чтобы побороть болезнь. Я надеюсь увидеть всех вас снова в сезоне-2025/26, потому что я на 100% уверен, что клуб, игроки и тренерский штаб сохранят место в Примере», — приводит слова Родригеса официальный аккаунт «Лас-Пальмаса» в соцсети X.