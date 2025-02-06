Испанскому футболисту повторно диагностировали рак

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Капитан испанского футбольного клуба «Лас-Пальмас» полузащитник Кириан Родригес сообщил, что ему повторно диагностировали рак.
В 2022 году Родригесу диагностировали лимфому Ходжкина. Футболист пропустил большую часть сезона-2022/23, возобновив тренировки в декабре 2022 года и вернувшись на поле в официальном матче в апреле 2023 года. По итогам того сезона «Лас-Пальмас», выступавший во втором по силе испанском дивизионе, завоевал место в Примере.
«Вчера мне сообщили, что у меня рецидив рака. Мне придется снова взять паузу и пройти еще один курс химиотерапии, чтобы побороть болезнь. Я надеюсь увидеть всех вас снова в сезоне-2025/26, потому что я на 100% уверен, что клуб, игроки и тренерский штаб сохранят место в Примере», — приводит слова Родригеса официальный аккаунт «Лас-Пальмаса» в соцсети X.
Один из соперников «Лас-Пальмаса», мадридский «Реал», в соцсетях пожелал полузащитнику скорейшего выздоровления.
Родригесу 28 лет. Он провел всю профессиональную карьеру в «Лас-Пальмасе». В текущем сезоне Родригес отыграл 22 официальных матча.