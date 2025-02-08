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«Монако» уступил ПСЖ в чемпионате Франции, Головин вышел на замену

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» дома со счетом 4:1 обыграл «Монако» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Витинья (6-я минута), Хвича Кварацхелия (54) и Усман Дембеле (57, 90). У «Монако» отличился Денис Закария (17).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 63-й минуте и не отметился результативными действиями. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных.

Кварацхелия забил дебютный гол в составе ПСЖ, игрок провел четвертый матч за парижскую команду. Кварацхелия перешел в ПСЖ 17 января из итальянского «Наполи». Ранее игрок выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с железнодорожниками полузащитник в 2019 году стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, команда набрала 53 очка. «Монако» идет на третьем месте с 37 очками. В следующем туре ПСЖ 15 февраля на выезде сыграет с «Тулузой», «Монако» в этот же день примет «Нант».

ПСЖ
4:1
Первый тайм: 1:1
Монако
Футбол, Франция, Тур 21
7.02.2025, 23:05 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Ади Хюттер
Голы
ПСЖ
Витор Феррейра Витинья
6′
Хвича Кварацхелия
(Брэдли Барколя)
54′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
57′
Усман Дембеле
(Нуну Мендеш)
90′
Монако
Денис Закария
(Сунгуту Магасса)
17′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
67′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
28′
63′
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
63′
19
Ли Кан Ин
Монако
1
Радослав Маецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
13
Кристиан Мависса
6
Денис Закария
11
Магнес Аклиуш
12
Кайю Энрике
76′
27
Крепин Диатта
88
Сунгуту Магасса
62′
8
Али Аль-Мусрати
18
Такуми Минамино
63′
7
Элисс Бен Сегир
14
Мика Биерет
63′
10
Александр Головин
36
Бриль Эмболо
84′
33
Люка Мишаль
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
9
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
1
9
Фолы
11
1
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Монако
Чемпионат Франции: таблица и календарь