«Монако» уступил ПСЖ в чемпионате Франции, Головин вышел на замену

В составе победителей голы забили Витинья (6-я минута), Хвича Кварацхелия (54) и Усман Дембеле (57, 90). У «Монако» отличился Денис Закария (17).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 63-й минуте и не отметился результативными действиями. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных.
Кварацхелия забил дебютный гол в составе ПСЖ, игрок провел четвертый матч за парижскую команду. Кварацхелия перешел в ПСЖ 17 января из итальянского «Наполи». Ранее игрок выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с железнодорожниками полузащитник в 2019 году стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны.
ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, команда набрала 53 очка. «Монако» идет на третьем месте с 37 очками. В следующем туре ПСЖ 15 февраля на выезде сыграет с «Тулузой», «Монако» в этот же день примет «Нант».