«Монако» уступил ПСЖ в чемпионате Франции, Головин вышел на замену

Кварацхелия забил дебютный гол в составе ПСЖ, игрок провел четвертый матч за парижскую команду. Кварацхелия перешел в ПСЖ 17 января из итальянского «Наполи». Ранее игрок выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с железнодорожниками полузащитник в 2019 году стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны.