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Гвардиола: нужно иметь 40 игроков в составе для участия во всех турнирах, это невозможно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проблеме загруженного календаря, способного привести к травмам футболистов.

Источник: Чемпионат.com

«Мы не можем остаться с одним составом из-за проблем, которые были у нас. К тому же футболисты много играли и устали. Эмоционально — тоже, поскольку мы проиграли много матчей, ведя в счёте 1:0 за 10 минут до конца. Когда вы уступаете “Арсеналу” со счётом 0:3 или 1:5, то это легко пережить. Но, когда подобное происходит в матчах с “Брентфордом”, “Манчестер Юнайтед”, мадридским “Реалом” — это куда сложнее.

[Ситуация] не изменится из-за сокращения количества матчей в АПЛ, ведь ещё есть Кубок лиги… Единственное решение, которое я вижу, — 40 футболистов в команде. [Но это] невозможно. Клубы обанкротятся. Как содержать 40 игроков с их зарплатами, трансферами и всем остальным? Это невозможно…» — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Манчестер Сити
2:3
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
11.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Карло Анчелотти
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Йошко Гвардиол)
19′
Эрлин Бреут Холанн
80′
Реал
Килиан Мбаппе
(Дани Себальос)
60′
Браим Диас
86′
Джуд Беллингем
(Винисиус Жуниор)
90+2′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
5
Джон Стоунс
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Натан Аке
61′
8
Матео Ковачич
25
Мануэль Аканджи
46′
82
Рико Льюис
17
Кевин Де Брейне
84′
19
Илкай Гюндоган
10
Джек Грилиш
30′
47
Фил Фоден
26
Савио
84′
7
Омар Мармуш
Реал
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
19
Дани Себальос
81′
10
Лука Модрич
9
Килиан Мбаппе
90′
20
Франсиско Гарсия
11
Родригу
84′
21
Браим Диас
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
7
1
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
8
Фолы
6
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
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