«Мы не можем остаться с одним составом из-за проблем, которые были у нас. К тому же футболисты много играли и устали. Эмоционально — тоже, поскольку мы проиграли много матчей, ведя в счёте 1:0 за 10 минут до конца. Когда вы уступаете “Арсеналу” со счётом 0:3 или 1:5, то это легко пережить. Но, когда подобное происходит в матчах с “Брентфордом”, “Манчестер Юнайтед”, мадридским “Реалом” — это куда сложнее.
[Ситуация] не изменится из-за сокращения количества матчей в АПЛ, ведь ещё есть Кубок лиги… Единственное решение, которое я вижу, — 40 футболистов в команде. [Но это] невозможно. Клубы обанкротятся. Как содержать 40 игроков с их зарплатами, трансферами и всем остальным? Это невозможно…» — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).
Гвардиола: нужно иметь 40 игроков в составе для участия во всех турнирах, это невозможно
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проблеме загруженного календаря, способного привести к травмам футболистов.
«Мы не можем остаться с одним составом из-за проблем, которые были у нас. К тому же футболисты много играли и устали. Эмоционально — тоже, поскольку мы проиграли много матчей, ведя в счёте 1:0 за 10 минут до конца. Когда вы уступаете “Арсеналу” со счётом 0:3 или 1:5, то это легко пережить. Но, когда подобное происходит в матчах с “Брентфордом”, “Манчестер Юнайтед”, мадридским “Реалом” — это куда сложнее.
Хосеп Гвардиола
Карло Анчелотти
Эрлин Бреут Холанн
(Йошко Гвардиол)
19′
Эрлин Бреут Холанн
80′
Килиан Мбаппе
(Дани Себальос)
60′
Браим Диас
86′
Джуд Беллингем
(Винисиус Жуниор)
90+2′
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
5
Джон Стоунс
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Натан Аке
61′
8
Матео Ковачич
25
Мануэль Аканджи
46′
82
Рико Льюис
17
Кевин Де Брейне
84′
19
Илкай Гюндоган
10
Джек Грилиш
30′
47
Фил Фоден
26
Савио
84′
7
Омар Мармуш
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
19
Дани Себальос
81′
10
Лука Модрич
9
Килиан Мбаппе
90′
20
Франсиско Гарсия
11
Родригу
84′
21
Браим Диас
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
7
1
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
8
Фолы
6
1
Офсайды
2
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти