«Манчестер Сити» интересуется Диблингом, «Саутгемптон» просит за него € 118 млн — источник

В текущем сезоне Тайлер Диблинг принял участие в 30 матчах за клуб во всех турнирах, записал на свой счёт четыре гола и дважды результативно ассистировал партнёрам по команде. «Саутгемптон» с девятью очками в 29 встречах занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от 17-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в элитной лиге Англии, составляет 17 очков.