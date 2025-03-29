Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч чемпионата Франции с «Сент-Этьеном»

Команды будут играть на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Жереми Стиной. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.