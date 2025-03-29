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ПСЖ обыграл «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции. Сафонов вышел в стартовом составе

Российский вратарь сыграл в стартовом составе впервые за три матча.

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 29 марта. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» со счетом 6:1 обыграл «Сент-Этьен» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей голы забили Гонсалу Рамуш (43-я минута, с пенальти), Хвича Кварацхелия (50), Десире Дуэ (53, 67), Жоау Невеш (62) и Ибраима Мбайе (90), у проигравших — Лукас Стассин (9). Голевой передачей в составе «Сент-Этьена» отметился грузинский нападающий Зурико Давиташвили, с 2019 по 2022 год выступавший в России за казанский «Рубин», волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал».

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сыграл в стартовом составе своей команды впервые за три матча. Последний раз он выходил на поле 8 марта в гостевой встрече чемпионата Франции против «Ренна» (4:1).

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 71 очко после 27 матчей. Парижский клуб может стать чемпионом Франции в субботу, если «Монако» и «Ницца» сыграют вничью между собой. Встреча этих команд начнется в 23:05 мск.

«Сент-Этьен» располагается на предпоследнем, 17-м месте, набрав 20 очков после 26 встреч. Следующий матч ПСЖ проведет 1 апреля в полуфинале Кубка Франции против «Дюнкерка», «Сент-Этьен» 6 апреля сыграет в чемпионате страны против «Ланса».

Сент-Этьен
1:6
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 27
29.03.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Stade Geoffroy-Guichard
Главные тренеры
Эйрик Хорнеланн
Луис Энрике
Голы
Сент-Этьен
Лукас Стассин
(Зурико Давиташвили)
9′
ПСЖ
Гонсалу Рамуш
43′
Хвича Кварацхелия
50′
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
53′
Жоау Невеш
(Брэдли Барколя)
62′
Дезире Дуэ
(Фабиан Руис)
66′
Ибраим Мбай
(Брэдли Барколя)
90′
Составы команд
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннье
3
Микаэль Над
19
Лео Петро
21
Дилан Батубинсика
4
Пьер Эква
6
Бенжамин Бушуари
26′
27
Иванн Масон
68′
90′
8
Деннис Аппиа
10
Флориан Тардье
63′
11
Бен Олд
22
Зурико Давиташвили
63′
14
Луи Мутон
7
Ирвин Кардона
78′
29
Аймен Муффек
32
Лукас Стассин
78′
25
Ибраима Ваджи
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
21
Люка Эрнандез
8
Фабиан Руис
14
Дезире Дуэ
87
Жоау Невеш
29
Брэдли Барколя
35
Лукас Бералдо
78′
3
Преснель Кимпембе
51
Вильян Пачо
64′
25
Нуну Мендеш
7
Хвича Кварацхелия
64′
10
Усман Дембеле
33
Уоррен Заир-Эмери
57′
17
Витор Феррейра Витинья
9
Гонсалу Рамуш
78′
49
Ибраим Мбай
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
22
2
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
9
Фолы
12
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Стина
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти