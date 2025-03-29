ПСЖ обыграл «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции. Сафонов вышел в стартовом составе

ПАРИЖ, 29 марта. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» со счетом 6:1 обыграл «Сент-Этьен» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
В составе победителей голы забили Гонсалу Рамуш (43-я минута, с пенальти), Хвича Кварацхелия (50), Десире Дуэ (53, 67), Жоау Невеш (62) и Ибраима Мбайе (90), у проигравших — Лукас Стассин (9). Голевой передачей в составе «Сент-Этьена» отметился грузинский нападающий Зурико Давиташвили, с 2019 по 2022 год выступавший в России за казанский «Рубин», волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал».
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сыграл в стартовом составе своей команды впервые за три матча. Последний раз он выходил на поле 8 марта в гостевой встрече чемпионата Франции против «Ренна» (4:1).
ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 71 очко после 27 матчей. Парижский клуб может стать чемпионом Франции в субботу, если «Монако» и «Ницца» сыграют вничью между собой. Встреча этих команд начнется в 23:05 мск.
«Сент-Этьен» располагается на предпоследнем, 17-м месте, набрав 20 очков после 26 встреч. Следующий матч ПСЖ проведет 1 апреля в полуфинале Кубка Франции против «Дюнкерка», «Сент-Этьен» 6 апреля сыграет в чемпионате страны против «Ланса».