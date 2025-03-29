ПСЖ обыграл «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции. Сафонов вышел в стартовом составе

В составе победителей голы забили Гонсалу Рамуш (43-я минута, с пенальти), Хвича Кварацхелия (50), Десире Дуэ (53, 67), Жоау Невеш (62) и Ибраима Мбайе (90), у проигравших — Лукас Стассин (9). Голевой передачей в составе «Сент-Этьена» отметился грузинский нападающий Зурико Давиташвили, с 2019 по 2022 год выступавший в России за казанский «Рубин», волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал».