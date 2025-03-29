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Вратарь ПСЖ Сафонов заявил, что недоволен своей игрой в матче против «Сент-Этьена»

Парижский клуб победил со счетом 6:1.

Источник: Xavier Laine/Getty Images

ПАРИЖ, 29 марта. /ТАСС/. Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не доволен своей игрой в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу ПСЖ. Сафонов впервые за три матча вышел в стартовом составе парижан.

«Не очень рад, потому что пропустили в начале и сами себе придумали проблемы. На второй тайм вышли ребята уже настроенные на борьбу и показали результат. Всех с победой», — сказал Сафонов.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице, набрав 71 очко после 27 матчей. Парижский клуб может стать чемпионом Франции в субботу, если «Монако» и «Ницца» сыграют вничью между собой.

Сент-Этьен
1:6
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 27
29.03.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Stade Geoffroy-Guichard
Главные тренеры
Эйрик Хорнеланн
Луис Энрике
Голы
Сент-Этьен
Лукас Стассин
(Зурико Давиташвили)
9′
ПСЖ
Гонсалу Рамуш
43′
Хвича Кварацхелия
50′
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
53′
Жоау Невеш
(Брэдли Барколя)
62′
Дезире Дуэ
(Фабиан Руис)
66′
Ибраим Мбай
(Брэдли Барколя)
90′
Составы команд
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннье
3
Микаэль Над
19
Лео Петро
21
Дилан Батубинсика
4
Пьер Эква
6
Бенжамин Бушуари
26′
27
Иванн Масон
68′
90′
8
Деннис Аппиа
10
Флориан Тардье
63′
11
Бен Олд
22
Зурико Давиташвили
63′
14
Луи Мутон
7
Ирвин Кардона
78′
29
Аймен Муффек
32
Лукас Стассин
78′
25
Ибраима Ваджи
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
21
Люка Эрнандез
8
Фабиан Руис
14
Дезире Дуэ
87
Жоау Невеш
29
Брэдли Барколя
35
Лукас Бералдо
78′
3
Преснель Кимпембе
51
Вильян Пачо
64′
25
Нуну Мендеш
7
Хвича Кварацхелия
64′
10
Усман Дембеле
33
Уоррен Заир-Эмери
57′
17
Витор Феррейра Витинья
9
Гонсалу Рамуш
78′
49
Ибраим Мбай
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
22
2
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
9
Фолы
12
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Стина
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти