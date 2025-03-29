Вратарь ПСЖ Сафонов заявил, что недоволен своей игрой в матче против «Сент-Этьена»

ПАРИЖ, 29 марта. /ТАСС/. Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не доволен своей игрой в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу ПСЖ. Сафонов впервые за три матча вышел в стартовом составе парижан.
«Не очень рад, потому что пропустили в начале и сами себе придумали проблемы. На второй тайм вышли ребята уже настроенные на борьбу и показали результат. Всех с победой», — сказал Сафонов.
ПСЖ лидирует в турнирной таблице, набрав 71 очко после 27 матчей. Парижский клуб может стать чемпионом Франции в субботу, если «Монако» и «Ницца» сыграют вничью между собой.