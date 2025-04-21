«Реал» остался в гонке с «Барсой», «Ливерпуль» в одной победе от золота, титул «Интера» под вопросом

До воскресенья «Челси» оставался единственной командой АПЛ, которая с начала года не побеждала на выезде, а последний гостевой успех случился еще 8 декабря в дерби с «Тоттенхэмом». Казалось, что и сейчас ничего не получится. «Фулхэм» сохранял минимальный перевес, который удалось добыть благодаря отбору на чужой половине поля и выстрелу Ивоби в дальний угол. Однако в концовке все перевернул первый на таком уровне гол 19-летнего Джорджа (ранее он забил в Лиге конференций). Успех воспитанника клуба вдохновил синих на решающий штурм, который в добавленное время увенчался красивым голом Педру Нету. Португалец в центре штрафной элегантно обработал передачу Энцо Фернандеса и с разворота вогнал мяч под перекладину. Благодаря эмоциональной развязке и первой с 3 апреля победе в чемпионате команда Энцо Марески по дополнительным показателям обошла «Астон Виллу» и сократила до одного очка отставание от «Манчестер Сити». А сохранит ли «Челси» за собой пятое лигочемпионское место, станет ясно в понедельник — после гостевого матча «Ноттингема» с «Тоттенхэмом».