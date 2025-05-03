Варди использовал свисток арбитра, чтобы остановить матч с «Саутгемптоном»

В первом тайме встречи, проходящей в субботу в Лестере, арбитр Дэвид Уэбб упал на газон, получив удар по лицу. Варди подбежал к судье, который не имел возможности воспользоваться свистком, и сделал это за него. В итоге Уэбб не смог продолжить работу и был заменен на запасного арбитра.