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Варди использовал свисток арбитра, чтобы остановить матч с «Саутгемптоном»

Футболист «Лестера» Варди использовал свисток арбитра, чтобы остановить матч АПЛ.

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Футболист «Лестер Сити» Джейми Варди воспользовался свистком главного арбитра, чтобы остановить матч 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Саутгемптона» из-за травмы рефери.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 35, 3.05.2025, 17:00
Лестер
2
Саутгемптон
0

В первом тайме встречи, проходящей в субботу в Лестере, арбитр Дэвид Уэбб упал на газон, получив удар по лицу. Варди подбежал к судье, который не имел возможности воспользоваться свистком, и сделал это за него. В итоге Уэбб не смог продолжить работу и был заменен на запасного арбитра.

После первого тайма «Лестер» ведет со счетом 2:0, автором первого мяча на 17-й минуте стал Варди.

В апреле 38-летний Варди объявил, что покинет «Лестер» по окончании сезона-2024/25 после 13 лет в клубе. В составе команды форвард стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. По итогам сезона «Лестер», чемпион АПЛ сезона-2015/16, вылетит во второй дивизион — Чемпионшип.