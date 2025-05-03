«Саутгемптон» установил антирекорд АПЛ всех времён, проиграв в гостях «Лестеру»

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «лис», что означает, что «Саутгемптон» уже точно не поднимется с последней строчки в турнирной таблице.
Таким образом, это уже третий раз в истории «святых», когда они заканчивают сезон АПЛ на последнем месте. Ни одна команда в истории не делала этого чаще.
На данный момент у «Саутгемптона» всего 11 очков после 35 матчей. У «Лестера», находящегося строчкой выше, на 10 очков больше. Третья команда в зоне вылета «Ипсвич» также лишилась шансов остаться в АПЛ, отставая на 14 очков от спасительного 17-го места.
Футбол, Англия, Тур 35
3.05.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
King Power Stadium
Главные тренеры
Руд ван Нистелрой
Саймон Раск
Голы
Лестер
Джейми Варди
(Биляль Эль-Ханнус)
17′
Джордан Айю
44′
Составы команд
Лестер
41
Якуб Столарчик
2
Джеймс Джастин
3
Ваут Фас
4
Конор Коади
33
Люк Томас
6
Уилфред Ндиди
11
Биляль Эль-Ханнус
84′
24
Бубакари Сумаре
22
Оливер Скипп
68′
90′
34
Майкл Голдинг
9
Джейми Варди
85′
20
Патсон Дака
18
Джордан Айю
70′
93
Джереми Монга
35
Кейси Макатир
84′
91
Джейк Эванс
Саутгемптон
30
Аарон Рамсдейл
2
Кайл Уокер-Питерс
3
Райан Мэннинг
6
Тэйлор Хэрвуд-Беллис
75′
35
Ян Беднарек
4
Флинн Даунс
5
Джек Стивенс
46′
32
Пол Онуачу
18
Матеуш Фернандеш
57′
8
Уильям Смоллбоун
26
Лесли Угочукву
65′
79′
19
Кэмерон Арчер
11
Росс Стюарт
46′
33
Тайлер Диблинг
20
Камалдин Сулемана
52′
57′
46
Джей Робинсон
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
7
12
Фолы
13
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Дэвид Уэбб
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти