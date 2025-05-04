«Монако» вернулся на второе место в таблице Лиги 1 после победы над «Сент-Этьеном»

Команды играли на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Стартовый свисток прозвучал в 22:05 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.
«Монако» вышел вперёд уже на второй минуте. Отличился полузащитник Магнес Аклиуш. На 65-й минуте нападающий «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили сравнял счёт. Спустя ещё три минуты защитник Али Мусрати вновь вывел монегасков вперёд. На 78-й минуте форвард Фоларин Балогун забил третий мяч в ворота хозяев поля. Российский полузащитник гостей Александр Головин не попал в заявку на игру из-за травмы.
«Монако» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 с 58 очками в 32 матчах. «Сент-Этьен» с 27 очками находится на 17-й строчке.
Эйрик Хорнеланн
Ади Хюттер
Зурико Давиташвили
(Флориан Тардье)
65′
Магнес Аклиуш
(Кайю Энрике)
2′
Али Аль-Мусрати
(Денис Закария)
68′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
78′
30
Готье Ларсоннье
3
Микаэль Над
13
Максим Берно
19
Лео Петро
4
Пьер Эква
22
Зурико Давиташвили
8
Деннис Аппиа
90′
27
Иванн Масон
10
Флориан Тардье
90′
9
Ибраим Сиссоко
29
Аймен Муффек
71′
11
Бен Олд
7
Ирвин Кардона
71′
14
Луи Мутон
63
Джильян Н`Гессан
46′
25
Ибраима Ваджи
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
13
Кристиан Мависса
17
Уилфрид Синго
6
Денис Закария
18
Такуми Минамино
9
Фоларин Балогун
4
Йордан Тезе
63′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
88
Сунгуту Магасса
63′
8
Али Аль-Мусрати
11
Магнес Аклиуш
82′
7
Элисс Бен Сегир
14
Мика Биерет
14′
36
Бриль Эмболо
82′
27
Крепин Диатта
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
12
1
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
15
Фолы
12
2
Офсайды
3
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти