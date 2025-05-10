«Манчестер Сити» потерял очки в матче 36-го тура АПЛ с «Саутгемптоном»

Команды играли на стадионе «Сент-Мэри» (Саутгемптон, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 0:0.
Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.
После этой игры в активе «Манчестер Сити» стало 65 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» с 12 очками располагается на последней строчке и уже потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ.
Футбол, Англия, Тур 36
10.05.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
St Mary's Stadium
Главные тренеры
Саймон Раск
Хосеп Гвардиола
Составы команд
Саутгемптон
30
Аарон Рамсдейл
5
Джек Стивенс
6
Тэйлор Хэрвуд-Беллис
14
Джеймс Бри
35
Ян Беднарек
4
Флинн Даунс
56′
34
Велингтон
88′
3
Райан Мэннинг
18
Матеуш Фернандеш
90′
8
Уильям Смоллбоун
26
Лесли Угочукву
43′
46′
7
Джо Арибо
20
Камалдин Сулемана
88′
11
Росс Стюарт
33
Тайлер Диблинг
66′
19
Кэмерон Арчер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
17
Кевин Де Брейне
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
82
Рико Льюис
76′
75
Нико О`Райли
8
Матео Ковачич
84′
7
Омар Мармуш
87
Джеймс Макэйти
46′
11
Жереми Доку
47
Фил Фоден
76′
26
Савио
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
26
0
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
15
9
Фолы
8
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Тим Робинсон
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти