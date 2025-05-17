За безвыигрышную серию «МЮ» в АПЛ уже стыдно! Теперь провалились в большом матче

Первый момент создал как раз «Челси»: удар Мадуэке на пятой минуте потянул почти на полгола по xG, однако имело значение только одно — он был неточным. Затем в течение длительного отрезка «Манчестер Юнайтед» выглядел более раскованным и инициативным. На команду Аморима, в отличие от хозяев, не давила турнирная ситуация, хотя португальский тренер, конечно, хотел бы иного. Манкунианцы больше владели мячом, развивали свои атаки за счёт игры в полуфлангах и переводов на фланги. В итоге забили на исходе четверти часа. Магуайр, получивший несколькими минутами ранее сильный удар локтем в лицо от Джорджа, отомстил голом. Задержался у штрафной «синих» и пробил в касание после заброса Фернандеша как раз из полуфланга. Но оказалось, что Гарри рано радовался. Он чуть-чуть залез в офсайд.