Экс-футболист «Барселоны» и «Атлетико» стал главным тренером «Шахтера»

Соглашение с Тураном рассчитано до конца сезона-2026/27. Турок стал 39-м тренером в истории «Шахтера».
Турану 38 лет. На клубном уровне он выступал за турецкие «Галатасарай», «Манисаспор», «Истанбул Башакшехир», испанские «Атлетико» и «Барселону». В составе «Атлетико» Туран выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. С «Барселоной» он также стал чемпионом Испании, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны. Туран провел 100 матчей за сборную Турции, забил 16 мячей и завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года.
В 2023 году Туран возглавил «Эюпспор» и в сезоне-2023/24 впервые в клубной истории вывел стамбульскую команду в элиту турецкого футбола.