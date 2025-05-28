Экс-футболист «Барселоны» и «Атлетико» стал главным тренером «Шахтера»

Турану 38 лет. На клубном уровне он выступал за турецкие «Галатасарай», «Манисаспор», «Истанбул Башакшехир», испанские «Атлетико» и «Барселону». В составе «Атлетико» Туран выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. С «Барселоной» он также стал чемпионом Испании, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны. Туран провел 100 матчей за сборную Турции, забил 16 мячей и завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года.