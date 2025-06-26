Роналду по новому контракту будет получать рекордную для футболистов зарплату

ТАСС, 26 июня. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий Криштиану Роналду по новому контракту с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии будет получать рекордные для футболистов €263 млн в год. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Танкреди Палмери.