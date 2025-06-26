Роналду по новому контракту будет получать рекордную для футболистов зарплату

ТАСС, 26 июня. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий Криштиану Роналду по новому контракту с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии будет получать рекордные для футболистов €263 млн в год. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Танкреди Палмери.
Ранее ТАСС сообщал, что 40-летний португалец заключил новое соглашение с «Аль-Насром» до 2027 года. По €200 млн в год зарабатывают французский нападающий «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии Карим Бензема и аргентинский форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси.
Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах.