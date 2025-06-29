Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
28.06
Бенфика
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
96.00
X
7.60
П2
1.10
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.24
П2
13.00
Футбол. Зарубежный
23:00
Фламенго
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.15
П2
1.68
Футбол. Зарубежный
30.06
Интер
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.68
П2
5.30
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Ботафого
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Хиляль
2
:
Пачука
0
П1
X
П2

Матч плей-офф клубного чемпионата мира прервали из-за непогоды

Встреча «Челси» — «Бенфика» была приостановлена на 86-й минуте при счете 1:0 в пользу английской команды.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Матч ⅛ финала клубного чемпионата мира по футболу между английским «Челси» и португальской «Бенфикой» прервали из-за погодных условий. Встреча проходит в Шарлотте (штат Северная Каролина, США).

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
1/8 финала, 28.06.2025, 23:00
Бенфика
-
Челси
-

Игра была приостановлена на 86-й минуте при счете 1:0 в пользу «Челси».

Ранее из-за непогоды прерывался матч первого тура группового этапа между мексиканской «Пачукой» и австрийским «Зальцбургом», встреча «Ульсан» (Южная Корея) — «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) была отложена более чем на час из-за грозы. Из-за плохих погодных условий на 40 минут прерывался матч второго тура между бразильским «Палмейрасом» и египетским «Аль-Ахли». Дважды приостанавливались игры с участием новозеландского «Окленд Сити» — против «Бенфики» и аргентинской команды «Бока Хуниорс».

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше