Матч плей-офф клубного чемпионата мира прервали из-за непогоды

Ранее из-за непогоды прерывался матч первого тура группового этапа между мексиканской «Пачукой» и австрийским «Зальцбургом», встреча «Ульсан» (Южная Корея) — «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) была отложена более чем на час из-за грозы. Из-за плохих погодных условий на 40 минут прерывался матч второго тура между бразильским «Палмейрасом» и египетским «Аль-Ахли». Дважды приостанавливались игры с участием новозеландского «Окленд Сити» — против «Бенфики» и аргентинской команды «Бока Хуниорс».