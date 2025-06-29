Матч плей-офф клубного чемпионата мира прервали из-за непогоды

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Матч ⅛ финала клубного чемпионата мира по футболу между английским «Челси» и португальской «Бенфикой» прервали из-за погодных условий. Встреча проходит в Шарлотте (штат Северная Каролина, США).
Игра была приостановлена на 86-й минуте при счете 1:0 в пользу «Челси».
Ранее из-за непогоды прерывался матч первого тура группового этапа между мексиканской «Пачукой» и австрийским «Зальцбургом», встреча «Ульсан» (Южная Корея) — «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) была отложена более чем на час из-за грозы. Из-за плохих погодных условий на 40 минут прерывался матч второго тура между бразильским «Палмейрасом» и египетским «Аль-Ахли». Дважды приостанавливались игры с участием новозеландского «Окленд Сити» — против «Бенфики» и аргентинской команды «Бока Хуниорс».