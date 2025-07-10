«ПСЖ» без шансов стёр «Реал» и вышел в финал КЧМ! Четвёртый гол — просто издевательство

Самое ужасное для «Реала» в этой ситуации, что «ПСЖ», ведя в счёте, забрал мяч и не отдавал его. Мадридцы страдали. Например, Фран Гарсия лишь на исходе получаса отдал свою первую (!) передачу в матче. Команде Хаби Алонсо не хватало движения в обороне, поэтому парижане всё равно легко находили свободных игроков в центре или на флангах. Так «ПСЖ» и третий гол забил, вытянув «Реал» на прессинг. Его разбили, как на тренировке — после пары стенок Хакими умчался к чужой штрафной, а Руис отправил мяч в ворота из-под пытавшегося доработать за всех Вальверде. Парижане выиграли первый тайм по ударам — 12:4 (в створ — 7:1). Должны были забивать до перерыва ещё, но Кварацхелия и другие прощали «Мадрид».