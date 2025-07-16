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Ямаль взял 10-й номер в «Барселоне»

Футболист «Барселоны» Ямаль взял 10-й номер, под которым ранее играл Месси.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль сменил игровой номер с 19-го на десятый, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.

Ранее под десятым номером за клуб играл испанец Ансу Фати, который в летнее трансферное окно присоединился к «Монако». До этого номер с 2008 по 2021 год принадлежал восьмикратному обладателю «Золотого мяча» аргентинцу Лионелю Месси, который в составе «сине-гранатовых» стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне Ямаль выступал за клуб в футболке с 19-м номером, под которым ранее также выступал Месси.

В мае Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года. 18-летний испанец является самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt — его стоимость оценивается в 200 млн евро.

Ямаль является воспитанником «Барселоны», он провел за клуб 106 матчей, забил 25 мячей, а также дважды выиграл чемпионат Испании и по разу — Кубок и Суперкубок страны. В 2024 году Ямаль стал чемпионом Европы, за национальную команду у него 19 матчей и четыре гола.

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