Ямаль взял 10-й номер в «Барселоне»

Ямаль является воспитанником «Барселоны», он провел за клуб 106 матчей, забил 25 мячей, а также дважды выиграл чемпионат Испании и по разу — Кубок и Суперкубок страны. В 2024 году Ямаль стал чемпионом Европы, за национальную команду у него 19 матчей и четыре гола.